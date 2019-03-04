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вторник, 05 марта 2019 10:25

Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
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Ярина Винницкая

"Как странно мигрирует традиция. Если бы не мещане, не интеллигенция, народные сокровища погибли б. Диссиденты - Горыни, Сороки - первыми начали это все собирать. Элита города приезжала в деревню и все это скупала. Известный график и диссидент Богдан Сорока первый начал собирать гуцульские подсвечники-тройчата. Если бы не он, неизвестно какая была бы судьба гуцульской деревянной пластики ", - рассказывает издатель и коллекционер Ярина Винницкая. Она хранит коллекцию ценных вещей, которые достались ей от предков. а также тех, которые нашла в ходе этнографических экспедиций по Украине.

- Когда мы начали студентами в начале 1990-х собирать вышиванки по селам, буквально их со свалок вытаскивали. Это не метафора. Люди мыли ими полы, вытирали об них ноги, потому что это шерсть, которая хорошо впитывает воду.

Крестьянам город казался источником цивилизации. Что-то фабричное было для них ценнее, чем своя ручная работа, которая стоила парижских подиумов

Бабушки в селах тогда считали, что рукотворная одежда - это трэш, не то что фабричная юпочка. Крестьянам город казался источником цивилизации. Что-то фабричное было для них ценнее, чем своя ручная работа, которая стоила парижских подиумов.

Когда мы приходили в село с подругой, она шла направо, я - налево, и кто какую сорочку находил. Мы спрашивали людей в селе: "У вас есть что-то древнее?" Буквально с чердаков и подвалов нам сносили рубашки, пахнущие сыростью.

Мы скупали те рубашки, раскладывала рукава и просто втыкали. Эта сакральная геометрия завораживает. Это уникальные техники. Золотыми нитями, сухозлотом это все шито.

Слава Богу, что сейчас эти сокровища украинцы начали ценить, и они стали стоить соответственно.

Если бы мы 20 лет назад не вывезли эти сокровища из сел, они бы там сгнили бы уже и были бы изъедены молью. Оно должно было вернуться в город, чтобы выжить.

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Как же странно мигрирует традиция. Если бы не мещане, не интеллигенция, эта крестьянская традиция погибла бы. Диссиденты - Горыни, Сороки - первыми начали это все собирать. Элита города приезжала в деревню и все это скупала.

Сорочки - это некий портал для меня. Я физически чувствую влияние узоров. Я не пытаюсь расшифровать их и понять интеллектуально. Их можно почувствовать телом так, что тебя аж начинает трясти

Сорочки - это некий портал для меня. Я физически чувствую влияние узоров. Я не пытаюсь расшифровать их и понять интеллектуально. Это не интеллектуальная информация. Для меня это порталы, которые нельзя умом понять. Их можно почувствовать телом так, что тебя аж начинает трясти.

Эти вещи нас выбирают, а не мы их. Мы у них в плену. Они взяли нас себе на службу. Вопреки своему комфорту я должен идти и это делать. Потому что оно не дает покоя.

Я бедная бесприданница по сравнению с моими коллегами, которые имеют действительно сокровища. Имею рубашек с 20: с Городенки, Покутья, Борщевщины, Западного Подолья, Волыни и Буковины. Могу отличить рубашки не только из разных регионов, но и из разных деревень. Это моя медитация. Я с ними постоянно в контакте, хотя я их же не ношу.

Нас, коллекционеров, постоянно критикуют фольклористы, что мы делаем в таких рубашках фотосессии. Хотя на самом деле можем позволить себе надеть их только к фотосессии.

Материал о коллекции Ярины Винницкой читайте в номере журнала Країна от 26 февраля 2019 года.

Автор: Валерия Радзиевскакя
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