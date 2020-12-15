Начали съемки по сценарию Ирен Роздобудько

Режиссер Вера Яковенко снимает фильм "Двойной иммельман" по сценарию писательницы Ирен Роздобудько. Фото: usfa.gov.ua

Начались съемки полнометражного фильма "Двойной иммельман" по одноименному сценарию Ирен Роздобудько. Это режиссерский дебют Веры Яковенко.

Украинский самолет падает над Донбассом, экипаж оказывается на оккупированной территории. Летчики в одиночку пытаются выбраться оттуда, не у всех получается. Мама одного из них помогает сыну выбраться из плена, по сюжету.

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"Кино - духовное обогащение не только для молодежи. Оно должно быть разным, но не в последнюю очередь - должно нести в себе национальную идентификацию, в которой сейчас нуждается молодежь ", - говорит Ирен Роздобудько в интервью" Телекритика ". Для написания сценария общалась с жителями оккупированных территорий.

Роли исполняют Лариса Руснак, Истан Розумный, Ксения Баша, Нина Набока. Релиз запланировали на 2021 год.

"Двойной иммельман" занял первое место в Международном литературном конкурсе "Коронация слова" в номинации "Киносценарии". Также получил поддержку на питчинге Госкино среди полнометражных дебютов. Бюджет - 11 млн 986 тыс. грн.

Вышла в прокат военная драма "Мать апостолов" режиссера Зазы Буадзе. София Кулик - исследовательница украинской песенной традиции и певица из Винницы. Отправляется на поиски сына Михаила, летчика самолета, сбитого боевиками над хутором Леоновка на оккупированной территории. Во время путешествия помогает спасать побратимов сына, по сюжету. В фильме сыграли Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко, Станислав Щекин, Ирина Тамим, Сергей Медин.