Началась трансляция концерта Евровидения-2020

Начались онлайн-концерты Евровидение-2020.
Конкурс в обычном формате перенесли из-за эпидемии коронавируса, сообщает УНИАН.
Онлайн-концерты покажут в дни полуфиналов 12 и 14 мая.
16 мая - в день финала - состоится специальное шоу.
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Украинская группа Go-A должен был выступать в первом полуфинале.
Группа Go-А примет участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения". 12 мая, в 22:00, трансляция начнется на официальном Youtube-канале конкурса, сообщает corp.suspilne.media.
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