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вторник, 12 мая 2020 22:21

Началась трансляция концерта Евровидения-2020

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Началась трансляция концерта Евровидения-2020
Сегодня выступит группа Go-A. Фото: УНИАН

Начались онлайн-концерты Евровидение-2020.

Конкурс в обычном формате перенесли из-за эпидемии коронавируса, сообщает УНИАН.

Онлайн-концерты покажут в дни полуфиналов 12 и 14 мая.

16 мая - в день финала - состоится специальное шоу.

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Украинская группа Go-A должен был выступать в первом полуфинале.

Группа Go-А примет участие в специальном онлайн-шоу "Чествование песен Евровидения". 12 мая, в 22:00, трансляция начнется на официальном Youtube-канале конкурса, сообщает corp.suspilne.media.

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