Началась трансляция концерта Евровидения-2020

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Группа Go-А примет участие в специальном онлайн-шоу " Чествование песен Евровидения ". 12 мая, в 22:00, трансляция начнется на официальном Youtube-канале конкурса, сообщает corp.suspilne.media.

Украинская группа Go-A должен был выступать в первом полуфинале.

16 мая - в день финала - состоится специальное шоу.

Онлайн-концерты покажут в дни полуфиналов 12 и 14 мая.

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