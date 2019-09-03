На свалке сыграют концерт

Роман Коляда сыграет серию концертов "Музыкальный Портрет Города" Фото: Ольга Стельмашевская

Сегодня на столичном полигоне ТПП №5 состоится концерт пианиста-импровизатора Романа Коляды "Музыкальный портрет города".

Он решил в течение года сыграть 12 фортепианных импровизаций в необычных местах Киева.

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Первый концерт сыграл 6 июля на высоте около 80 м на небоскребе спального района. Второй - 8 августа в экскурсионном трамвае по маршруту "Подол - Пуща Водица".

Третий концерт будет называться "Свалка". На это музыканта вдохновила экоблогер Марианна Бойко, которая 5 лет живет без полиэтиленовых пакетов. Его можно будет посмотреть онлайн 3 сентября в 16:00, а также на самой свалке.

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