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четверг, 01 августа 2019 14:30

На "Гелон-фесте" покажут раскопки, театрализованные экскурсии и скифские реконструкции

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На &quot;Гелон-фесте&quot; покажут раскопки, театрализованные экскурсии и скифские реконструкции
10-11 серпня на місці древного Більського городища утретє проведуть "Гелон-фест". Фото: bilsk.com.ua

10-11 августа в третий раз пройдет этнофестиваль "Гелон-фест". Проведут праздник традиционно на территории историко-культурного заповедника "Бельск" в Котелевском районе Полтавской области.

Директор заповедника Игорь Корост рассказал Gazeta.ua об изюминках фестиваля.

Праздник проведут на том же поле, что и в прошлом году - между живописным валом и лесом, у деревянных фигур древнеславянских богов. На этом участке в начале нынешнего лета сделали сенсационное открытие - раскопали захоронения степного типа. Это используют для привлечения туристов.

"Мы сделаем мини-музеификации раскопа. Будет выставка археологических артефактов под открытым небом. Организуем праздник кузнецов и выставку-продажу изделий народных мастеров со всей Украины - их зарегистрировалось уже около 60. Пригласили профессиональных скифских реконструкторов из Херсона и Запорожской области", - рассказал Игорь Иванович.

Организуют театрализованные экскурсии по Бельскому городищу. Гостям покажут воплощение бога виноделия Бахуса, известного древнего историка Геродота и коренное население городища - древних скифов.

Можно будет посетить раскопки, которые проводят на разных участках археологические группы Института археологии под руководством Дениса Гречка и Музея археологии Харьковского университета имени Каразина под руководством Ирины Шрамко.

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В заповеднике есть возможность арендовать палатки и спальные мешки, а также велосипеды. Отдельно можно заказать велосипедную экскурсию с сопровождением.

Два дня на территории фестиваля будут представлять выступления конного театра. Самым громким его событием будет концертная программа.

В этом году ориентировались на этногруппы. В первый день фестиваля выступят "Трио музыкантов", "Шпилястые кобзари", "MOTANKA" и полтавская рок-этно группа "Онейроид". Гостей, которые добудут на фестивале до темноты, ждет выступление группы "Живые барабаны", фаер-шоу и ночная этнодискотека.

На следующий день на большой сцене проведут фестиваль фольклорных коллективов "Чистая криница".

Начало "Гелон-феста" 10 августа в 15 часов, 11 августа - в 10:00.

Вход на фестиваль бесплатный.

Опубликовали расписание движения автобусов между Полтавой и пгт Котельва. На время проведения "Гелон-фестиваля" организовали дополнительные рейсы.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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