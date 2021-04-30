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суббота, 01 мая 2021 00:45

На Евровидении новые ограничения

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На Евровидении новые ограничения
Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме, Нидерланды, на арене Ahoy. Попасть на шоу смогут только 3,5 тысячи зрителей. Фото: NATHAN REINDS

На Евровидение-2021 смогут попасть только 3,5 тысячи зрителей.

Это примерно 20% мест в зале. На конкурс могут допустить только тех, кто приобрели билеты на конкурс еще в 2020 году. Общие продажи новых билетов открывать не будут. Организаторы не исключают, что эпидемиологическая обстановка может снова измениться.

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Зрители будут прибывать на выступления на определенное время. Выходить из зала в кафетерий, туалет или на улицу также будут по заранее составленному временному графику. Все обязаны быть в масках.

До посещения мероприятия зрителям придется сдать тест на COVID-19, а также подтвердить результат через пять дней после мероприятия, чтобы убедиться, что в зале не было зараженных.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме, Нидерланды, на арене Ahoy. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал - 22 мая. Украину будет представлять группа Go-A с песней "Шум".

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