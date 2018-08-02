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четверг, 02 августа 2018 13:17

На экраны возвращается "Альф"

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На экраны возвращается &quot;Альф&quot;
"Альф" включал 102 серии и был показан в 80 странах мира. ФОТО: ALF

Популярный комедийный сериал 80-х "Альф" перезапустят.

К проекту присоединились авторы оригинального сериала Том Патчетт и Пол Фаско, сообщил The Hollywood Reporter.

Разработка перезапуска длится с мая и находится на начальной стадии. Одна из идей сюжета заключалась в том, что Альф освобождается из плена Военно-воздушных сил США и наблюдает, как за время его заключения изменился мир.

Студия Warner Bros., осуществляющая проект, пока не прокомментировала перезапуск.

В оригинальном сериале космический корабль пришельца с планеты Мельмак Альфа разбивается о крышу гаража обычной семьи Таннеров.

Показ длился с 1986 по 1990 год. В Украине сериал впервые транслировали на украинском языке в 1996 году.

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Студия Playground Entertainment снимет сериал о противнике Шерлока Холмса профессоре Мориарти. Она экранизирует роман английского писателя Кима Ньюмана "Профессор Мориарти: Собака ДьЮрбервилля".

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