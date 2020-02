Музыкальный фестиваль Sziget назвал первые имена артистов

Лайн-ап Sziget-2020: стало известно, кто выступит на фестивале. Фото: Rockstar Photographers

Венгерский фестиваль Sziget объявил первую часть лайн-апа 2020 года. Всего организаторы назвали 80 артистов, которые выступят 5-11 августа на Острове Свободы в Будапеште (Венгрия).

Хедлайнерами станут музыкант и диджей Calvin Harris, поп-исполнительница Dua Lipa, электронное трио Major Lazer, рок-группы Kings Of Leon и The Strokes.

Также посетителей фестиваля ждут выступления таких звезд: A$AP Rocky, Khalid, Stormzy, Lewis Capaldi, Foals, Mark Ronson, Foster The People, Diplo, FKA twigs, Caribou, Kaytranada, Jon Hopkins live, blackbear, Sigrid, Of Monsters And Men, Keane, Glass Animals, Daughter, Clutch, Denzel Curry, Mabel, Loyle Carner, slowthai, Little Dragon, Miles Kane, Tom Walker, Rilès, Floating Points live, Alison Wonderland, Little Simz, Sevdaliza, Jamie Jones b2b Joseph Capriati, Dixon, Bob Moses club set, Camelphat, Claptone, Solardo, Kölsch, Joris Voorn, R3HAB, Troyboi, Kensington, Seasick Steve, Bikini Kill, Fever 333, Chris Liebing, Sam Feldt live, NGHTMRE, What So Not live, Bakermat, Anna Calvi, Alice Merton, Lola Marsh, Jeremy Loops, Ezra Collective, Parquet Courts, Jade Bird, METZ, Amyl and the Sniffers, Viagra Boys, Altin Gün, Kokoroko, Sasha, Matador, Tourist, I Hate Models, Gerd Janson, Stanton Warriors, Black Honey, Giant Rooks, Briston Maroney, Volac, Droeloe и ATLiens.

Больше имен и график выступлений объявят в течение нескольких месяцев. Стоимость недельных билетов на Sziget Festival 2020 составляет от 299 евро.

Sziget Festival – ближайший к Украине масштабный европейский фестиваль музыки и искусств, который с 1993 года ежегодно проводят на Острове Свободы в столице Венгрии – Будапеште. Фестиваль принимает более полумиллиона посетителей из 100 стран мира и исполнителей из около 60 стран.



Sziget получил ряд престижных наград, среди которых – "Лучший большой фестиваль Европы", "Фестиваль с лучшей атмосферой" и "Фестиваль с лучшим лайн-апом" по признанию European Festival Awards и NME Festival Awards.