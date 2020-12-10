Мир увидел пьесу Шекспира "Король Лир"

"Король Лир", как и многие шекспировские произведения, имеет заимствован план. Фото: pixabay

Пьесу "Король Лир" английского драматурга Уильяма Шекспира впервые выполнили на сцене 26 декабря 1606 года.

В "Хрониках" Р. Холиндшера существовала до Шекспира анонимная пьеса, которую он и использовал для своей трагедии.

"Король Лир", как и многие шекспировские произведения, имеет заимствован план. В 1605 году появилась анонимная пьеса "Истинная история о короле Лире и его трех дочерей - Гонерильи, Реганы и Корделии", которая считается одним из источников произведения Шекспира.

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Древнейшими произведениями, которые исследователи связывают с трагедией Шекспира, считаются "История Бритт" Г. Монмутского, "Хроники" Холиншеда и персонажи кельтского и ирландского фольклора.

Место действия пьесы - Великобритания. Время действия легендарно относят к XI веку до н. е.

Сюжет пьесы построен на истории легендарного короля Лира, который на склоне лет решает отойти от дел и разделить свое королевство между тремя своими дочерьми. Для определения размеров их частей он просит каждую из них сказать, насколько сильно она его любит. Две старшие дочери используют этот шанс, а младшая - Корделия - отказывается льстить, говоря, что ее любовь выше этого. Разгневанный отец отрекается младшей дочери и прогоняет графа Кента, который пытался заступиться за Корделию. Лир делит королевство между старшей и средней дочерьми.

Опубликовали рукопись единственной сохранившейся пьесы Уильяма Шекспира. Текст пьесы "Сэр Томас Мор" конца XVI или начале XVII века в свободный доступ выложила Британская библиотека, пишет Inspired. Авторство установили только в 1871 году путем сравнения почерка. Над пьесой работали сразу 6 драматургов. "Сэр Томас Мор", вероятно, никогда не ставили на сцене при жизни ее авторов.