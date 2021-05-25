Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"

В Национальной опере Украины состоялось награждение юбилейной, XXV общенациональной программы "Человек года 2020".

Победителем в номинации "Митець року" стал народный артист Украины Михаил Поплавский

Одним из победителей общенациональной программы в номинации "Деятель искусств года" стал народный артист Украины, генеральный продюсер Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский. "В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не денежные средства, не инвестиции, не желание заработать, а вложить всего себя! Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные проекты. Это и есть моя жизненная позиция", – цитируют Поплавского организаторы премии.

Победителем в номинации "Митець року" стал народный артист Украины Михаил Поплавский

Награду Высшего Академического Совета общенациональной премии "Человек года" Михаилу Поплавскому вручил легендарный поэт-песенник, Герой Украины, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.

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"Благодарен и счастлив. Хочу, чтобы вы тоже были все счастливы!" – отметил Поплавский во время XXV, юбилейной церемонии вручения премии "Человек года".

Победителем в номинации "Митець року" стал народный артист Украины Михаил Поплавский

Поплавский уже в третий раз становится лауреатом национальной премии "Человек года" (1997 – в номинации "Деятель культуры и искусств", 2009 – в номинации "Деятель искусств года", в этом году – в номинации "Деятель искусств года").