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вторник, 18 мая 2021 18:30

Международный фестиваль исторического кино пройдет в Киеве

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Международный фестиваль исторического кино пройдет в Киеве

18-20 мая в Киевской крепости состоится VIII Международный фестиваль исторического кино "Поза часом". В программе - 8 фильмов четырех стран.

"Традиционно проводим фестиваль в апреле, но из-за пандемии были вынуждены перенести, - рассказывает организатор кинофестиваля "Поза часом" Инна Гончарова. - 18 мая празднуется Международный день музеев. Наш фестиваль проводится в стенах историко-архитектурного музея "Киевская крепость", поэтому именно в этот день решили его открыть".

Чем уникален ваш фестиваль?

Это единственный в Украине фестиваль исторического кино. Таких в мире немного - в румынском Рашнове, бельгийским Ватерлоо и во Франции. Еще исторический фестиваль военной тематики в Польше. А также несколько фестивалей документального кино, где есть отдельный исторический блок, например в испанской Сарагосе. Мы зарегистрированы на крупнейшем международном ресурсе по кинопроизводству IMDB. И при этом все восемь лет как общественная организация самостоятельно финансируем проведения мероприятия. Лишь однажды, в 2019 году, нас частично поддержало Госкино. Фактически мы организуем его силами своего театра Маскам Советов. Это ненормально. Ведь наш театр независимый, единственный его доход - от продажи билетов на спектакли. Историческое кино - это государственное дело. Просветительская составляющая здесь весит больше, чем кино. Второй год делаем фестиваль благотворительный, вход на показы свободный. Кроме украинского кино, представляем три зарубежные ленты.

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Какие тренды заметны в украинском историческом кино?

Учитывая участников фестиваля радует, что украинское историческое кино становится разнообразнее. После Революции Достоинства очень много снимали о Майдане, когда началось война - об этих событиях. В этом году фестиваль представит картины очень разные по тематике и направлениям: прошлое и современность, выдающиеся фигуры и некоторые регионы Украины.

Какие знаковые фильмы покажете в рамках события?

Советую всем посмотреть фильм "Непонятая судьба капитана Поля", которая откроет фестиваль. Его сняла режиссер Галина Солдатенко при поддержке УКФ. Герой фильма Джон Поль Джонс - шотландец по происхождению, гражданин США, шевалье Франции, контр-адмирал России, почетный запорожский казак. Герой трех государств, умирает в безвестности. Его безымянную могилу нашли через 100 лет, останки переправляют через океан и хоронят под мраморным саркофагом как национального героя США. Фильм интересен тем, что поднимает тему, на которую раньше не обращали внимание, - международные связи Украины еще во времена казачества.
Закрываем фестиваль лентой на еще одну важную для Украины тему. Это "Планета Сковороды" Игоря Поддубного. Режиссер является постоянный участник нашего фестиваля, дважды получал Гран-при. За "Возвращение" о поиске останков Ярослава Мудрого и "Иван Мазепа. Назначаю тебя предателем". В следующем году будем отмечать 300-летний юбилей Григория Скороводы. Это человек, который имел большое влияние на украинскую культуру, В ленте не просто рассказывается его биография, а относится много вопросов. Считаю, что история - это не просто набор дат, а прежде всего причинно-следственные связи. Поэтому их важно исследовать, тогда и даты запомнятся. Игорь Поддубный много лет работал журналистом, имел свое харьковское интернет-телевидение "Робинзон.ТВ", на котором также снимали много телефильмов исторического направления. Каждая его работа - исследование определенной проблемы, через собственный взгляд. В большинстве фильмов выступает как ведущий. На фестивале он представлял картины "Степан Бандера. Украина между красным и черным", "Крым. Курорт строгого режима". Все ленты отличаются художественным качеством и научным подходом. В него можно поучиться и как снимать кино, и как искать на него средства.

Много ли у вас постоянных участников? Какие их работы можно будет увидеть?

Это Вячеслав Бегун - кинематографист и ученый-юрист из Закарпатья, который снял уже 35 фильмов. У нас представит три новые проекты. Фильм "Брат Иван" - это семейная история сценариста фильма "Тени забытых предков" Ивана Чендея с Тячивщини. Сестры Анна, Ольга и Марта рассказывают о брате Ивана и судьбу края. Полнометражная лента "Magnificus. Дума о праве" знакомит с профессором Петром Рабиновичем, который вдохновил поколения юристов Львовской юридической школы. Фильм "Я Тячев" - исторический киноочерк от имени Тячева с 77 кадрами современности. Мария Яремчук прошлого года представляла фильм "Живая УПА. Я не с неба" о 95-летнего стенного Украинской повстанческой армии Мирослава Симчича с боевым псевдонимом - "Кривонос". Ее новая лента "Путь самурая" рассказывает о современном бойца. Харьковчанина псевдо "Самурай", который в 2014 году вступает в добровольческих рядов на Донбассе, а позже становится военным ВСУ. Еще раз продемонстрируем историческую драму "Засада" Оксаны Войтенко о событиях 1946 года. Командир повстанческого отряда Орест вместе со своей беременной женой Евой и несколькими бойцами зимует в укромном месте. Повстанцев разыскивает отряд НКВД под командованием капитана Змиева. Режиссер Лидия Гужва представляет уже второй документальный фильм о киборгов - "98-й бой за Украину Донецкий аэропорт и подступы к нему".

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Какой тематике посвящены зарубежные фильмы?

Австрийская режиссер украинского происхождения Лана Рэндл участвует у нас не впервые. В прошлом году показывала кино о гастробайтерив времен Второй мировой. Сейчас презентует "Источник". Рассказывает историю о австро-венгерских пленных, во время Первой мировой, строили дорогу в восточном Казахстане, на границе с Китаем. Их потомки сегодня живут по всему миру. Судьбы этих людей - как реки, берущие начало в одном источнике. Венгерский фильм "Я не пошел" Давида Спаха рассказывает о Гедеона Рихтера, фармацевта и основателя компании Gedeon Richter. Это выдающаяся фигура, венгры очень им гордятся. Впервые у нас будет французский фильм "В их глазах". О свидетелей и участников Второй мировой.

Что, кроме фильмов, ждет зрителей?

Председатель нашего жюри, Иван Канивец прочитает несколько презентаций. Он пишет сценарии, снимает кино, преподает на кино факультете много лет. Расскажет о 3D фото, этот прием использует в своих фильмах, например во второй серии фильма "Украинская революция". Прием заключается в том, что на архивной фотографии с помощью компьютерной графики изображаются люди, она как бы оживает. Увидеть такие 3D-фото в специальных очках. Разберет американскую историческую драму "Александр" Оливера Стоуна о жизни и смерти полководца Александра Македонского.

Какие вызовы сегодня существуют для документалистов, которые снимают историческое кино?

Сам факт того, что историческое кино в Украине существует, это уже хорошо. Зарубежные страны гораздо больше уделяют ему внимания, понимая, что это презентация страны. Выделяют на это средства. И фильмы сделаны дорого, качественно. Чтобы можно было показывать на международных фестивалях с любыми техническими условиями. У нас этим занимаются энтузиасты. В 2018 году я сама снимала документальный короткометражный фильм "Убийство Столыпина, Мифы и легенды Киевской крепости". Делала фильм с нулевым бюджетом, писала сценарий, снимала, монтировала. Картина состоялась. Но я понимаю, что его техническое качество оставляет желать лучшего, потому что не было ресурсов. Кино - это прежде всего производство, требующее инвестиций, вложения средств. Если бы были деньги, можно было бы сделать историческую реконструкцию, что приветствуется в документальном кино. Так же и Иван Поддубный, который от государства не получил ни копейки. Собирает финансирования по друзьям, у местных властей Харькова. При этом делает кино международного уровня, демонстрирует BBC, Viasat History.
К сожалению, школа документального исторического кино у нас потеряна. В советское время она была, хоть и имела пропагандистское окраску. Если мы хотим пропагандировать Украину как великую державу, это обязанность государства - финансировать историческое кино. И чем больше, тем лучше. Если мы не будем сами о себе заявлять, о нас никто не вспомнит.

ПРОГРАММА VIII Международного фестиваля исторического кино "Вне времени"

18 мая

19.00 Торжественное открытие фестиваля в честь Международного Дня Музеев
19.15 "Непостижимая судьба капитана Поля". Документальный. Режиссер Галина Солдатенко. Фильм создан при поддержке Украинского Культурного Фонда. Украина, 42 мин.
20.15 "Засада". Игровой короткометражный. Режиссер Оксана Войтенко. Продюсеры - Юрий Минзянов, Екатерина Банах. Правообладатель - Национальная кинематека Украины
Владелец прав на показ - Оксана Войтенко. Украина, 28 мин.
20.45 "Путь самурая". Документальный Фильм Марии Яремчук. При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Украина, 30 мин.

19 мая

17.00 - "Я Тячев" Документальный. Режиссер Вячеслав Бегун. Украина, 4 мин.
17.10 "В их глазах". Документальный. С английскими субтитрами. Режиссер Arnaud Blin. Франция, 45 мин.
18.10 "Брат Иван". Документальный. Режиссер Вячеслав Бегун. Украина, 25 мин.
18.40 "Джерело". Документальный. Режиссер Lana Berndl. Австрия, 60 мин. /
19.45 Презентация от Председателя жюри фестиваля Иван Канивця: 3D-фото прошлых столетий
20.00 Я не пошел. Документальный. Режиссер Спах Давид. Исполнительный продюсер Szőke Tibor. Правообладатель и владельцы прав на показы Gedeon Richter Plc, Венгрия, 63 мин.
21.10 Презентация от Председателя жюри фестиваля Иван Канивця: О деталь в историческом кино, или как история на экране превращается в фарс (на примере фильма "Адмиралъ" Андрея Кравчука)

20 мая

17.00 "98-й бой за Украину Донецкий аэропорт и подступы к нему", Документальный. Режиссер Лидия Гужва. Украина. 66 мин.
18.15 "Magnificus. Дума о праве ". Документальный. Режиссер Вячеслав Бегун. Украина. 72 мин.
19.30 Презентация от Председателя жюри фестиваля Иван Канивця Судьба империй в одной сцене: режиссерский разбор "Александра" Оливера Стоуна
20.00 "Планета Сковороды". Документальный. Режиссер Игорь Поддубный. Украина. 56 мин.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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