Международный день музеев - куда сегодня сходить

18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Предложение об установлении праздника приняли в 1977-м. В этом году тема - "Будущее музеев: переизобретение и переосмысление".
Предлагаем вам подборку столичных музеев, в которых стоит сегодня побывать.
Национальный музей "Киевская картинная галерея"
Кроме возможности бесплатно посетить постоянную экспозицию и временные выставки, можно принять участие в мероприятиях:
14.00 - Экскурсия по выставке "От сумерек до рассвета";
15.00 - Обзорная экскурсия по музею для взрослых;
16.00 - Экскурсия художницы Ольги Петровой по выставке "Венеция. Карнавал. Феллини".
Художественный центр "Шоколадный дом"
Можно бесплатно посетить исторические интерьеры музея, Музей скульптуры из фондов "Киевской картинной галереи" и временные выставки. В залах в течение дня - тематические фотозоны. Также подготовили мероприятия:
15.00 - Пилотная тематическая экскурсия "Умный дом на рубеже веков" - особняк С. Могилевцева. Кроме величественной архитектуры, дома конца XIX - начала ХХ веков были оборудованы по последнему слову тогдашней техники. За роскошными интерьерами прятались технические устройства, которые обеспечивали комфортную жизнь жителям. Можно заглянуть за кулисы парадных залов, прогуляться двором и "черными лестницами".
17.30 - Экскурсия "Ночь в "Шоколадном доме" с костюмированными героями. Гости смогут заглянуть в тихие залы, окутанные сумерками. Услышать рассказ о тайнах старинной усадьбы. Полакомиться чашкой горячего шоколада по фирменному рецепту.
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
Действует свободный вход и ждут такие проекты:
"Искушения Иеронима Босха ІІ. Исследования и реставрация";
Французская весна в сотрудничестве в Французским институтом в Украине;
Новруз в Музее Ханенко;
Slow Art Day 2021 в музейном дворике.
Музей книги и книгопечатания Украины
10:00 - 21:00 - Путешествие по музейным экспозициям;
10:00 - 21:00 - Выставка работ Саши Праховой "ART IS NEVER FINISHED. Искусство никогда не завершено. Оно лишь отложено";
10:00 - 21:00 - Выставка "Сила духа и похвала науке", посвященная 150-летию со дня рождения ученого-ориенталиста и украиниста Агафангела Крымского;
17:00 - 19:00 - Театрализованная экскурсия "Подол в произведениях художественной литературы" в исполнении участников проекта "Бюро театрализованных экскурсий". Куратор Ольга Мусияченко.
Национальный музей истории Украины
15:00 - Мастер-класс рисунка на стекле - приглашают нарисовать экспонаты музея себе на память;
16:30 - Открытие выставки "Серж Лифарь. Полет Икара", посвященной французскому танцовщику и хореографу из Киева Сергею Лифарю;
18:15 - Экскурсия "Золото Подолья: история народов";
18:30 - Экскурсия по выставке "Серж Лифарь. Полет Икара";
21:00 - Театрализованная экскурсия "Мифы музейных экспонатов".
Художественный арсенал
Свободный вход на выставку "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление".
15:00 - "Размышления на Платформе" - образовательный формат, с которым можно окунуться в выставку до начала ее просмотра, а после - обсудить свои впечатления с медиаторами;
18:00 - Кураторская экскурсия по выставке с Антониной Стебур.
Национальный центр "Украинский дом"
Свободный вход на выставку "Современная архаика", которая знакомит с творчеством художника Петра Антыпа.
14:00 - Экскурсия по экспозиции от кураторок проекта.
Музей истории города Киева
14:00 - Квест "Тайны музейных экспонатов";
16:00 - Квест на улице "Истории академического квартала".
Киевский литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой
19:00 - Открытие выставки живописи в рамках художественного проекта "Глазами в современный театр", посвященного видению театрального процесса современности. Картины масляными красками в абстрактной манере написал художник Тарас Кравченко.
Музей истории туалета
10:30 - 17:30 - Каждый час проводится экскурсия "Легенды старой башни".
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Правила посещения музея во время адаптивного карантина:
1. Визит в музей возможен только с одетой защитной маской;
2. Перед входом администратор обязан провести температурный скрининг. Если температура посетителя превышает 37,2, музей вынужден отказать в посещении;
3. Важно пользование санитайзерами для рук.
4. Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м;
5. В экспозиции музея возможно пребывание из расчета один посетитель на 4 кв. м.
Необходимо подождать своей очереди, если в музее находится много посетителей.
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