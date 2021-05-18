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вторник, 18 мая 2021 13:20

Международный день музеев - куда сегодня сходить

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Автор: facebook.com
  В Киеве проходит серия мероприятий, посвященных Дню музеев. Профессиональный праздник отмечают ежегодно 18 мая. Начали в 1977-м по решению Генеральной конференции Международного совета музеев. На фото - Национальный музей истории Украины
В Киеве проходит серия мероприятий, посвященных Дню музеев. Профессиональный праздник отмечают ежегодно 18 мая. Начали в 1977-м по решению Генеральной конференции Международного совета музеев. На фото - Национальный музей истории Украины

18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Предложение об установлении праздника приняли в 1977-м. В этом году тема - "Будущее музеев: переизобретение и переосмысление".

Предлагаем вам подборку столичных музеев, в которых стоит сегодня побывать.

Национальный музей "Киевская картинная галерея"

Кроме возможности бесплатно посетить постоянную экспозицию и временные выставки, можно принять участие в мероприятиях:

14.00 - Экскурсия по выставке "От сумерек до рассвета";

15.00 - Обзорная экскурсия по музею для взрослых;

16.00 - Экскурсия художницы Ольги Петровой по выставке "Венеция. Карнавал. Феллини".

Художественный центр "Шоколадный дом"

Можно бесплатно посетить исторические интерьеры музея, Музей скульптуры из фондов "Киевской картинной галереи" и временные выставки. В залах в течение дня - тематические фотозоны. Также подготовили мероприятия:

15.00 - Пилотная тематическая экскурсия "Умный дом на рубеже веков" - особняк С. Могилевцева. Кроме величественной архитектуры, дома конца XIX - начала ХХ веков были оборудованы по последнему слову тогдашней техники. За роскошными интерьерами прятались технические устройства, которые обеспечивали комфортную жизнь жителям. Можно заглянуть за кулисы парадных залов, прогуляться двором и "черными лестницами".

17.30 - Экскурсия "Ночь в "Шоколадном доме" с костюмированными героями. Гости смогут заглянуть в тихие залы, окутанные сумерками. Услышать рассказ о тайнах старинной усадьбы. Полакомиться чашкой горячего шоколада по фирменному рецепту.

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

Действует свободный вход и ждут такие проекты:

"Искушения Иеронима Босха ІІ. Исследования и реставрация";

Французская весна в сотрудничестве в Французским институтом в Украине;

Новруз в Музее Ханенко;

Slow Art Day 2021 в музейном дворике.

Музей книги и книгопечатания Украины

10:00 - 21:00 - Путешествие по музейным экспозициям;

10:00 - 21:00 - Выставка работ Саши Праховой "ART IS NEVER FINISHED. Искусство никогда не завершено. Оно лишь отложено";

10:00 - 21:00 - Выставка "Сила духа и похвала науке", посвященная 150-летию со дня рождения ученого-ориенталиста и украиниста Агафангела Крымского;

17:00 - 19:00 - Театрализованная экскурсия "Подол в произведениях художественной литературы" в исполнении участников проекта "Бюро театрализованных экскурсий". Куратор Ольга Мусияченко.

Национальный музей истории Украины

15:00 - Мастер-класс рисунка на стекле - приглашают нарисовать экспонаты музея себе на память;

16:30 - Открытие выставки "Серж Лифарь. Полет Икара", посвященной французскому танцовщику и хореографу из Киева Сергею Лифарю;

18:15 - Экскурсия "Золото Подолья: история народов";

18:30 - Экскурсия по выставке "Серж Лифарь. Полет Икара";

21:00 - Театрализованная экскурсия "Мифы музейных экспонатов".

Художественный арсенал

Свободный вход на выставку "Кожны дзень. Искусство. Солидарность. Сопротивление".

15:00 - "Размышления на Платформе" - образовательный формат, с которым можно окунуться в выставку до начала ее просмотра, а после - обсудить свои впечатления с медиаторами;

18:00 - Кураторская экскурсия по выставке с Антониной Стебур.

Национальный центр "Украинский дом"

Свободный вход на выставку "Современная архаика", которая знакомит с творчеством художника Петра Антыпа.

14:00 - Экскурсия по экспозиции от кураторок проекта.

Музей истории города Киева

14:00 - Квест "Тайны музейных экспонатов";

16:00 - Квест на улице "Истории академического квартала".

Киевский литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой

19:00 - Открытие выставки живописи в рамках художественного проекта "Глазами в современный театр", посвященного видению театрального процесса современности. Картины масляными красками в абстрактной манере написал художник Тарас Кравченко.

Музей истории туалета

10:30 - 17:30 - Каждый час проводится экскурсия "Легенды старой башни".

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Правила посещения музея во время адаптивного карантина:

1. Визит в музей возможен только с одетой защитной маской;

2. Перед входом администратор обязан провести температурный скрининг. Если температура посетителя превышает 37,2, музей вынужден отказать в посещении;

3. Важно пользование санитайзерами для рук.

4. Необходимо соблюдать дистанцию ​​в 1,5 м;

5. В экспозиции музея возможно пребывание из расчета один посетитель на 4 кв. м.

Необходимо подождать своей очереди, если в музее находится много посетителей.

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Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

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