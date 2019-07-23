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вторник, 23 июля 2019 17:45

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек столкнутся на дуэли в фильме Ридли Скотта

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Мэтт Дэймон и Бен Аффлек столкнутся на дуэли в фильме Ридли Скотта
Мэтт Дэймон второй раз сыграет у режиссера Ридли Скотта. variety.com

Американский режиссер Ридли Скотт снимет фильм с Беном Аффлек и Мэттом Деймоном по их же сценарию. Будет называться "Последняя дуэль". Вместе с актерами над сюжетом работала Николь Холофсенер, одна из режиссеров сериала "Секс в большом городе". В основу ляжет одноименный роман Эрика Джаггера.

Расскажет о противостоянии рыцарей Жана де Карружа и Жака ЛеГри во Франции XIV в. Карруж возвращается с войны и слышит от жены, ее изнасиловал старый друг семьи - ЛеГри. Это становится поводом для законной дуэли.

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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон уже работали вместе над фильмом Гаса Ван Сента "Умница Уилл Хантинг" в 1997 в качестве актеров и сценаристов. Тогда получили премию "Оскар" за лучший сценарий.

Две скоростные машины посоревнуются в новом фильме американского режиссера Джеймса Метголда "Форд против Феррари", трейлер которого появился в интернете. В 1960-х американские инженеры компании Ford разрабатывают новую спортивную машину. На это у них есть 90 дней. Основная цель - победить Ferrari, абсолютного чемпиона 24-часовых гонок на выносливость. "Это не первая война, в которой участвует Ford. Воюй", - говорит основатель компании Генри Форд конструктору Шелби. По их мнению - главное не скорость, а опытный водитель. Конструктора Шелби играет американец Мэтт Дэймон, а британского гонщика со сложным характером Кена Майлза - англичанин Кристиан Бейл. Украинская премьера ленты состоится 14 ноября этого года.

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