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среда, 26 декабря 2018 17:11

Melovin выпустил новогоднюю песню

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  Новую композицию "чудесный миг" артист посвятил своей семье. Фото: viva.ua
Новую композицию "чудесный миг" артист посвятил своей семье. Фото: viva.ua

Украинский певец Melovin выпустил композицию "чудесный миг". Трек появился на YouTube-канале исполнителя.

На фотографии, которая сопровождает украиноязычную песню, появился сам певец со своими родителями.

"Это моя первая новогодняя песня. Она – про мою семью. Она о том, как хорошо у нас проходит Новый год - "с папиным вином" и "маминым теплом". Мы так часто поем обо всем на свете, и так мало – о семье, самое главное, что у нас есть. О людях, которые даже посреди зимы могут согреть летним теплом. Песню я написал спонтанно, она была сюрпризом даже для моей команды, а это бывает редко. Мне очень хочется, чтобы, слушая этот трек, каждый человек переносился в родной дом, где бы он не был, и чувствовал запах праздника!", - сказал артист.

Пользователи соц. сетей одобрительно отзываются об этой песне:

"Это же то, что нужно именно сейчас. Спасибо за настроение", - пишет ОлегЛахман Oli.

"Это божественно, включу ее на Новый Год. Мама плачет от этой песни, на сколько красивый голос", - комментируют пользователи.

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Украинская группа "Тартак" презентовала клип на песню "Золушка". Коллектив выпустил трек совместно с группой "Нумер 482". В видео снялась модель журнала Playboy Адель Вакула.

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