"Мат - хирургический инструмент" - на столичном фестивале выступит "Пирятин"

Автор: facebook.com Группа "Пирятин" выступит 29 мая на музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest

Украинскому шоу-бизнесу не хватает глянца.

Об этом в интервью ведущему Даниле Котику говорит художник, писатель, фронтмен группы "Пирятин" Иван Семесюк.

"Пирятин" готовят выступление под открытым небом 29 мая на столичном музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest.

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- У нас слабовато с музыкальной прессой. Вообще рынок странный. Сложно музыкантам себя презентовать. Тем более таким альтернативщикам и кантрименам, как наш коллектив. Поэтому мы берем иначе, - продолжает Семесюк.

Почему именно альтернатива?

- Моя миссия - материться и вкручивать людям шурупы прочной украинской идентичности в макитры. Это главное. А шоу-бизнес, деньги, сцена - попутное. Но это классный инструмент.

Что для тебя матюки?

- Это точность. Матюки - хирургический инструмент. Если правильно пользоваться, можешь много передать одним маленьким словом - достаточно общим в его многих смыслах. Особенно если работаешь с реальностью, с современным неофольклором.

Сегодня же тоже есть народ. И он производит какое-то народное творчество, мемы. Куда девать правду - грязная ругань является частью нашей жизни. Не только контркультурной, но и культурной.

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Матюки - сакральная лексика. Нормально, что десакрализируется. Все народы через это прошли. Сколько матюков потерял английский язык - куда они делись? Никуда, просто стали нормальными словами. А теперь осталось там пару-тройку непристойных. Мне кажется, нам не стоит отставать от англосаксонского мира в этом. Они шарят тему.

Какое действие заложено в вашу группу? Что хотите сделать?

- Качнуть украинца. Чтобы пошел в слэм. Важно, чтобы в этом был бодрый, классный, живой национальный дух. И четкая украинская идентичность.

Не помню, когда такое было, чтобы концерт "Пирятина" прошел без слэма. Всегда прикольный кач. И замечу: без биточков. Пойди, сделай, чтобы качало без биточка.

Бывало, на выступлениях люди дрались. И после - у входа. Были конфликты. Нельзя сказать, что мы приветствуем это. Но разве можем запретить взрослым людям бить друг другу физиономии?

Многие говорят, что шоу-бизнеса у нас нет. Другие - что есть, но немного странный. Строится на какой-то архаичности. Вы от всего этого отошли. Почему?

- Отечественная эстрада - это разные явления. Есть действительно наша. Когда украинцы делают для украинцев на украинском языке. Бывает разного качества и жанров. Есть русская, которая у нас делается по франшизе. Всякие Иваны Дорны и другая шушера с хорошей медийной поддержкой. Есть такая старперская, как Зибров. Меня тошнит от самых даже восточноевропейских музыкальных ладов, которые они используют.

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А есть современная странная история типа "Пирятина". Ориентируемся в песнепостроении на западные мелодизмы - атлантические, англосаксонские, кельтские. Мне кажется, такая прививка украинской музыкальные сцене не помешает.

Ты раньше был крутым художником.

- И остался. Потому что когда человек был и перестала им быть, все равно на могиле напишешь - это художник. Бывших художников не бывает. Как и коммунистов.

На каких музыкальных инструментах играешь?

- Музыка - это прикольно, движово, интересно. Почувствовал, что у меня же были в детстве соответствующие таланты. Поэтому в 36 лет начал осваивать музыкальные инструменты. Считаю, что хорошо играю на губной гармошке. Неплохо на некоторых духовых - ирландские вистлы или ирландские поперечные флейты. И немножко бренчу на банджо.

Почему такое название группы?

- Это часть миссии. Потому что маленькие локальности не проговариваются, не артикулируются. Там живут люди со своими интересными историями, и о них мало кто поет. Они хотят, чтобы исполняли не только для них, но и о них.

Касательно именно "Пирятина", то есть такая версия, что этимология - это просто староукраинская форма слова "перетин". Место, где пересекаются вещи. Как искусство и смерть. Поэтому у нас и логотип такой - человеческая кость и флейта перечеркнутые.

Фестиваль Kyiv Fan Fest состоится 29-30 мая на Певческом поле. Пройдет на свежем воздухе на территории более чем 12 га парковой зоны. Состоится в рамках программы событий ко Дню Киева. Кроме "Пирятина", выступят Руслана, Соня Сотник, группы "Жадан и Собаки", "Станция Мир", ТНМК, Kozak System, Karna, Zwyntar. Также зрителей ждут зоны отдыха, фудкорты, конкурсы, мастер-классы и аниматоры для детей.