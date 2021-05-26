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среда, 26 мая 2021 15:15

TikTok - это психиатрия. Не советую делать там карьеру - фронтмен Kozak System

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Автор: facebook.com
  Группа Kozak System выступит 30 мая на музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest
Группа Kozak System выступит 30 мая на музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest

Группа Kozak System записала новый альбом. Рабочее название - "Егоїстка".

Об этом в интервью ведущему Данилу Котику говорит лидер коллектива Иван Леньо.

Kozak System готовят выступление под открытым небом 30 мая на столичном музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest. Леньо рассказал о программе группы на мероприятии.

"Будем исполнять песни, которые называются хиты. Если нам дадут играть минут 40-45, то попробуем добавить три-четыре композиции, которые сделали для новой пластинки. Их еще никто не слышал. Сам альбом начнем с июня уже представить попесенно. Будет иметь 12 треков", - говорит.

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Поделился воспоминаниями о своем музыкальном пути.

"Не было у меня ресторанного прошлого. Вместо этого было уличное. Мы с басистом Владимиром Шерстюком и гитаристом Александром Демьяненко поехали за границу и начали с того, что играли на улицах в Варшаве, Берлине, Гамбурге. Затем в пабах. А уже позже начали на фестивалях. Сделали программу, которая медленно переросла в стиль, который играет Kozak System.

Не люблю, когда о нас говорят - "фолк-рок". Мне кажется, в слове "фолк" больше этнического, настоящего. Мы больше были панк. Хотя всегда применяем украинские мотивы как в мелодике, так и в проигрышах - трубы, аккордеона, цимбал, сопилки или бандуры. Но думаю, этот стиль лучше назвать "этно-рок". Правда, теперь у нас только некоторые его нотки остались. Сейчас это прежде всего просто рок".

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Также музыкант объяснил, почему не ведет страницу в TikTok.

"Здесь вопрос не староверчества, а формата того или иного социального явления. Не буду никого обижать, но формат TikTok для меня примитивный. Вообще когда я что-то говорю, то фильтрую, что именно. Хочу донести ту или иную мысль. Поэтому готовлюсь к этому или по крайней мере слежу за тем, каким будет результат сказанного.

Молодежные течения типа TikTok - это скорее уже психиатрия. Не советую делать там карьеру. Ее быть не может - это хайповое искусство. Ты сегодня показал задницу, получил миллион просмотров, доволен, что тебе от рекламы капнуло пару гривен - и где предел этим всем пениям задницы? Они все равно закончатся, и будешь ни с чем. Никто за это не будет ценить. Зато мы относимся к людям, которые несут определенный месседж".

Фестиваль Kyiv Fan Fest пройдет 29-30 мая на Певческом поле. Продлится на свежем воздухе на территории более чем 12 гектаров парковой зоны. Состоится в рамках программы событий ко Дню Киева.

Кроме Kozak System, на Kyiv Fan Fest выступят Руслана, Соня Сотник, группы "Жадан и Собаки", "Пирятин", "Станция Мир", ТНМК, Karna, Zwyntar. Также зрителей ждут зоны отдыха, фудкорты, конкурсы, мастер-классы и аниматоры для детей.

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