TikTok - это психиатрия. Не советую делать там карьеру - фронтмен Kozak System

Автор: facebook.com Группа Kozak System выступит 30 мая на музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest

Группа Kozak System записала новый альбом. Рабочее название - "Егоїстка".

Об этом в интервью ведущему Данилу Котику говорит лидер коллектива Иван Леньо.

Kozak System готовят выступление под открытым небом 30 мая на столичном музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest. Леньо рассказал о программе группы на мероприятии.

"Будем исполнять песни, которые называются хиты. Если нам дадут играть минут 40-45, то попробуем добавить три-четыре композиции, которые сделали для новой пластинки. Их еще никто не слышал. Сам альбом начнем с июня уже представить попесенно. Будет иметь 12 треков", - говорит.

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Поделился воспоминаниями о своем музыкальном пути.

"Не было у меня ресторанного прошлого. Вместо этого было уличное. Мы с басистом Владимиром Шерстюком и гитаристом Александром Демьяненко поехали за границу и начали с того, что играли на улицах в Варшаве, Берлине, Гамбурге. Затем в пабах. А уже позже начали на фестивалях. Сделали программу, которая медленно переросла в стиль, который играет Kozak System.

Не люблю, когда о нас говорят - "фолк-рок". Мне кажется, в слове "фолк" больше этнического, настоящего. Мы больше были панк. Хотя всегда применяем украинские мотивы как в мелодике, так и в проигрышах - трубы, аккордеона, цимбал, сопилки или бандуры. Но думаю, этот стиль лучше назвать "этно-рок". Правда, теперь у нас только некоторые его нотки остались. Сейчас это прежде всего просто рок".

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Также музыкант объяснил, почему не ведет страницу в TikTok.

"Здесь вопрос не староверчества, а формата того или иного социального явления. Не буду никого обижать, но формат TikTok для меня примитивный. Вообще когда я что-то говорю, то фильтрую, что именно. Хочу донести ту или иную мысль. Поэтому готовлюсь к этому или по крайней мере слежу за тем, каким будет результат сказанного.

Молодежные течения типа TikTok - это скорее уже психиатрия. Не советую делать там карьеру. Ее быть не может - это хайповое искусство. Ты сегодня показал задницу, получил миллион просмотров, доволен, что тебе от рекламы капнуло пару гривен - и где предел этим всем пениям задницы? Они все равно закончатся, и будешь ни с чем. Никто за это не будет ценить. Зато мы относимся к людям, которые несут определенный месседж".

Фестиваль Kyiv Fan Fest пройдет 29-30 мая на Певческом поле. Продлится на свежем воздухе на территории более чем 12 гектаров парковой зоны. Состоится в рамках программы событий ко Дню Киева.

Кроме Kozak System, на Kyiv Fan Fest выступят Руслана, Соня Сотник, группы "Жадан и Собаки", "Пирятин", "Станция Мир", ТНМК, Karna, Zwyntar. Также зрителей ждут зоны отдыха, фудкорты, конкурсы, мастер-классы и аниматоры для детей.