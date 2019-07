Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова

Релиз - часть проекта Collecteurs, посвященного борьбе с цензурой. Фото: upload.wikimedia.org

Британская группа Massive Attack выпустила оригинальный релиз кавер-версии песни российской группы Гражданская оборона "Все идет по плану (Everything Is Going According To Plan)".

Релиз показали на рентгеновском снимке - сообщается на сайте онлайн-музея Collecteurs.

Massive Attack уже давно выполняют на концертах эту песню, однако студийная версия появилась только сейчас.

Релиз - часть проекта Collecteurs, посвященного борьбе с цензурой, поэтому песня вытравленная на рентгеновском снимке. Именно таким способом в СССР распространялась запрещенная западная музыка.

Версия песни задумана как арт-объект, так как трек исчезнет с носителя после 10-15 прослушиваний.

На YouTube-канале Massive Attack опубликовали официальное видео Everything Is Going According To Plan.

