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среда, 03 июля 2019 17:40

Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова

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Massive Attack выпустили кавер на песню Егора Летова
Релиз - часть проекта Collecteurs, посвященного борьбе с цензурой. Фото: upload.wikimedia.org

Британская группа Massive Attack выпустила оригинальный релиз кавер-версии песни российской группы Гражданская оборона "Все идет по плану (Everything Is Going According To Plan)".

Релиз показали на рентгеновском снимке - сообщается на сайте онлайн-музея Collecteurs.

Massive Attack уже давно выполняют на концертах эту песню, однако студийная версия появилась только сейчас.

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Релиз - часть проекта Collecteurs, посвященного борьбе с цензурой, поэтому песня вытравленная на рентгеновском снимке. Именно таким способом в СССР распространялась запрещенная западная музыка.

Версия песни задумана как арт-объект, так как трек исчезнет с носителя после 10-15 прослушиваний.
На YouTube-канале Massive Attack опубликовали официальное видео Everything Is Going According To Plan.

Супергруппа Hollywood Vampires 21 июня представит 2-й альбом Rise. В состав входят рок-певец Элис Купер, гитарист Aerosmith Джо Перри и голливудский актер Джонни Депп.

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