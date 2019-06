Джонни Депп и Элис Купер споют вместе

Джо Перри, Джонни Депп и Элис Купер в составе Hollywood Vampires. kerrang.com

Супергруппа Hollywood Vampires 21 июня представит 2-й альбом Rise. В состав входят рок-певец Элис Купер, гитарист Aerosmith Джо Перри и голливудский актер Джонни Депп. Пластинка будет состоять из 16 композиций, среди которых 3 каверы - Heroes Дэвида Боуи, You Can not Put Your Arms Around a Memory Джонни Сандерса и People Who Died группы Jim Carroll Band.

Коллектив уже поделился клипом на песню Heroes, которую спел Депп. Клип сняли на студии Hansa в Берлине, где Боуи записывал оригинал композиции.

Первая пластинка музыкантов состояла из чужих песен 1970-х годов. Концепция Hollywood Vampires заключалась в воссоздании атмосферы бара "Голливудские вампиры". В питейном заведении заседал закрытый клуб, в который входили известные рокеры того времени - Джон Леннон и Ринго Старр из The Beatles, Кит Мун из The Who и Элис Купер.

