Marvel выпускает сериал "Локи"

Том Хиддлстон вернется к роли бога хитрости Локи в одноименном сериале от Marvel, выйдет 11 июня на стриминговому сервисе Disney +. Фото: Marvel

Выпустили тизер мини-сериала "Локи".

По сюжету, сводный брат Тора и бог хитрости Локи, убитый Таносом в фильме "Мстители: Война бесконечности", получает возможность вернуться к жизни после того, как в "Мстители: Завершение" ему удается бежать из Тессеракта во время вояжа Мстителей в прошлое. После побега Локи попадает в таинственную организацию "Управление временными изменениями", где его заставляют путешествовать во времени, исправляя ход истории.

Главную роль исполнит Том Хиддлстон. Также к нему присоединился Оуэн Уилсон. Это его дебют в киновселенной Marvel. В "Локи" он сыграет Мобиуса - члена полицейской организации "Управление временными изменениями", которая следит за временной линией.

Сериал выйдет 11 июня, на стриминговом сервисе Disney +.

"В трейлере Локи подразнил поклонников отсылкой к "Мстителям": повторил свою известную оттуда фразу, что имеет исключительно благие намерения. Это смешно, потому что Локи - бог хитрости.

Marvel продолжает линейку сериалов после успеха "ВандаВижн" и "Сокол и Зимний солдат". По описанию на Amazon, Локи должен победить гораздо большую угрозу, чем просто искривление времени. Иначе он может полностью исчезнуть из реальности. Что именно имеется в виду под "большой угрозой "- неизвестно. Самая популярная версия - Леди Локи, женская версия злодея, которую сыграет София Ди Мартино. Ее несколько раз показывали в трейлерах, но так и не раскрыли полностью. В комиксах однажды Локи вернулся в детство и даже стал женщиной.

Еще до того, как сериал дебютировал, уже есть подтверждение о съемках второго сезона", - говорится на Screenrant.

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"Еще за несколько месяцев до премьеры поклонники начали интересоваться, будут ли в сериале "Локи" камео известных персонажей Marvel. Среди них - Бенедикт Камбербэтч, который играет Доктора Стрэнджа. Полнометражный фильм должен выйти в 2022-м, к тому же ранее сообщалось, что персонаж Локи повлияет на сюжет ленты.

Не трудно представить, что в "Локи" к роли Тора, брата злодея и бога грома, вернется Крис Хемсворт. Это может быть флэшбэк или путешествие во времени. Даже если в конечном итоге в "Локи" будет дефицит с камео, сериал уже становится прекрасной возможностью привлечь персонажей, которые ранее были только в комиксах, как это уже сделали с Мобиусом", - говорится на Cinemablend.

"Локи" станет уже 3-м сериальным проектом в рамках Четвертой фазы киновселенной Marvel после вышедшего в январе 2021 "Ванда/Вижн" и "Сокол и Зимний солдат", который как раз сейчас идет на Disney+.