Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле

Американские актеры Вин Дизель (справа) и Джон Сина в боевике "Форсаж 9" играют братьев-уличных гонщиков, которые противостоят друг другу. Трейлер ленты показали во время Супербоула. Фото: facebook.com

В ночь на 8 февраля в городе Тампа, США, прошел 55-й Супербоул - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Это главное событие в профессиональном спорте Северной Америки.

Во время перерывов в матче кинокомпании показывали трейлеры самых громких фильмов и сериалов 2021 года. 30 с. рекламы стоили $5,6 млн.

"Сокол и Зимний солдат"

Супергеройский сериал на основе комиксов Marvel. Главные роли исполнили Энтони Маки и Себастиан Стэн.

Действие разворачивается после событий фильма "Мстители: Завершение". Главные герои - бывший парашютист-спасатель Воздушных сил США, участник команды Мстителей Сэм Уилсон, который получил звание и щит Капитана Америки от Стива Роджерса. И его напарник - модифицированный солдат Баки Барнс. Должны остановить террориста барона Земо, по сюжету.

Премьера - 19 марта на стриминговом сервисе Disney+.

"Форсаж 9"

Продолжение серии боевиков. В главных ролях Вин Дизель, Джон Сина, Шарлиз Терон и Мишель Родригес.

Уличный гонщик Доминик Торетто залегает на дно - живет спокойной жизнью с семьей. Однако гармония нарушается, когда кибертеррористка Сайфер решает отомстить за все свои провалы, произошедшие по его вине. Использует наемника Джейкоба - младшего брата Доминика, по сюжету.

В прокате с 27 мая.

"Старый"

Триллер М. Найта Шьямалана, режиссера фильмов "Шестое чувство", "Знаки", "Сплит".

Во время отдыха на изолированном тропическом пляже семья начинает быстро стареть. Их жизни сокращаются до одного дня, по сюжету.

В прокате с 22 июля.

"Никто"

Криминальный экшен от продюсера франшизы "Джон Уик". В главных ролях Боб Оденкерк, Кристофер Ллойд и Конни Нильсен.

Хатч Мэнсел живет простой неприметной жизнью, пока не наталкивается на группу бандитов. Встав на защиту женщины, сам превращается в мишень гангстера, который жаждет мести, по сюжету.

В прокате с 1 апреля.

"Рая и последний дракон"

Анимационное приключенческое фэнтези от студии Disney.

Действие происходит в фантастическом мире Кумандра, вдохновленном культурами Юго-Восточной Азии. Когда-то люди и драконы жили вместе в согласии. Но когда чудовища Друны начали угрожать жителям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. 500 лет спустя монстры вернулись. Воительница Рая должна отыскать последнего дракона, чтобы остановить Друнов навсегда, по сюжету.

В прокате с 4 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили самую сильную команду мира по американскому футболу

В перерыве между 2-й и 3-й четвертями игры выступил певец The Weeknd. Стал первым канадцем с сольным номером во время Супербоула. За 13 мин. исполнил попурри из 9 своих песен, в том числе прошлогодних хитов Save Your Tears и Blinding Lights.