Маколей Калкин будет заниматься сексом с 71-летней женщиной

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин, которому сейчас уже 40 лет, снялся в сериале "Американская история ужасов".

Фото опубликовал режиссер Райан Мерфи. Снял все 10 сезонов сериала. Также известен по одному из самых успешных проектов Netflix "Сестра Рэтчед".

Каждый сезон "Американской истории ужасов" имеет разные темы и сюжет. Детали этой части не раскрывают. Постер намекает на водную тематику. Известно, что у персонажа Маколея Калкина будет роман с 71-летней женщиной. Сразу подписал контракт, когда узнал, что его партнершей по съемкам будет Кэти Бейтс.

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"Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону - о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Сказал , что у персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы Маколей ответил: "Похоже, я родился для этой роли", - говорит Райан Мерфи в интервью People.

Автор: Instagram Маколей Калкин и Лесли Гроссман снимаются в десятом сезоне сериала "Американская история ужасов".

Также к съемкам вернутся звезды сериала Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Лесли Гроссман, Финн Виттрок, Лили Рэйб.

Обычно сезоны "Американской истории ужасов" выходят на Хэллоуин. Релиз перенесли на 2021 год из-за коронавируса.

Маколей Калкин стал знаменитым в 10 лет, снявшись в рождественской комедии "Один дома". Считался одним из самых богатых звезд-детей. 35-летним в интервью журналу Esquire признался, что ему сначала нравились популярность, но настал момент, когда все это превратилось в рутину, хотелось ходить в школу с ровесниками. Отец-менеджер игнорировал просьбы сына. Актер имел наркотическую зависимость. Похудел на 15 килограммов. Несколько раз пытался совершить суицид. Завязал, когда женился. Начал восстанавливать актерскую карьеру несколько лет назад. Появился в образе мальчика из "Один дома", который повзрослел, на вечернем шоу.