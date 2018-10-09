"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера

"Я свадебный музыкант в прошлом. На моих концертах люди должны сначала поплакать, потом посмеяться, потом потанцевать и пойти домой. Тогда я буду доволен. Если хотя бы одного из этого не произошло, значит я свою работу сделал плохо", - говорит певец 30 -летний Иван Ганзера. Говорим с ним о концертах на Донбассе, отказе от сотрудничества с Россией, выборах и реакции фанатов на творчество.

Автор: Фото с Фейсбук-страницы Ивана Ганзера Иван Ганзера родился 25 декабря 1987 в селе Калиново Харьковской области. Отец работал трактористом. В 18 лет Ганзера закончил местную музыкальную школу, после чего работал художественным руководителем в сельском клубе. От рождения имеет проблемы со зрением, возникшие вследствие родовой травмы. Стал известен благодаря проекту "Голос страны", в котором победил 2011 года. Его звездным тренером была российская рок-звезда Диана Арбенина. Подписал контракт с российским продюсерским центром "Universal music". В 2012 году записал первый альбом "Я не могу тебя терять". Туда вошли песни, исполненные им во время проекта. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду Украины, став 4-м номером в списке "Радикальной партии Олега Ляшко". В парламент не попал. В 2013 году выпустил первый клип на песню "Весна похожа на тебя". В следующем году написал песню "Путину хана". Тогда же вышел видеоклип, героями которого стали артисты, поддерживали Владимира Путина. Клип имеет 400 тыс. Просмотров. В 2015 году выпустил свой второй альбом "Кто имеет доллар, сало ест". В 2016 году признали артистом, дал больше концертов в зоне АТО. Насчитал около 300 Опередил группы "Океан Эльзы", "ВВ", "Дзидзьо". Награжден медалью "За бескорыстное служение Родине». Женат на 25-летней Ольгой. По специальности стоматолог. Воспитывают дочь Софию, 4 года.

В 2016 году вас признали артистом, который дает больше всех концертов на войне. Почему это делаете?

Если бы я мог, я бы взял пулемет, или автомат и пошел бы вместе с ребятами воевать. Я чувствую определенную вину за то, что идет война. Я сам родом с Востока и считаю своим родным языком суржик. Во время Революции Достоинства увидел, сколько людей пришло на Майдан. Тогда пообещал себе общаться исключительно на украинском языке. Мне очень приятно, что Харьков называют волонтерской столицей. Сам с волонтерами часто езжу. Все знали: если предложить Ганзере поехать с концертом в зону АТО - поедет. Мы грузим бус с гуманитаркой, кладем аппаратуру. Спим в казарме вместе с ребятами. Если мы едем на два дня, то у нас должно быть минимум 6 выступлений.

Я чувствую определенную вину за то, что идет война

Что больше всего поразило на Востоке?

Как-то выступали в Трьохизбинке. Это ужасные ощущения, когда видишь людей, которым все равно на обстрелы, которые привыкли к войне. Дом культуры был забит. Метрах в трехстах находился блокпост. Там падают мины, все стучит, стучит. Думаю, надо заканчивать концерт, сейчас люди разойдутся, будут прятаться. Никто из людей не пошел. Автор: Фото с Facebook Ивана Ганзера Иван во время очередного выезда в зону боевых действий Как-то приехал командир одной из бригад. Говорит: "У нас сегодня день рождения. Ровно год, как мы вышли из окружения. Если вы к нам сегодня не приедете, я вообще разочаруюсь в этой жизни". А мы должны были ехать в этот день в Зайцево. Этот командир уговорил наших волонтеров, мы поехали к ним давать концерт. Вечером сидим в офицерской, командир говорит по телефону военными терминами. Затем возвращается и говорит, что в Зайцево только что разбомбили командный пункт. Это был наш второй день рождения. Давали как-то концерт для артиллерии в поле. Это было далеко от линии разграничения, командир попросил развлечь ребят. Неподалеку была деревня. Вышел человек с обрезом и начал бить в нашу сторону. Я в это время был на сцене и не видел всего. Было странно, что люди сорвались с мест во время моей песни и разбежались в разные стороны. Думаю: "Неужели я так плохо пою?" Они побежали перенимать того человека. Именно тогда пел песню "Путину хана".

Было странно, что люди сорвались с мест во время моей песни и разбежались в разные стороны. Думаю: "Неужели я так плохо пою?"

Как появилась песня "Путину хана"?

Песня "Путину хана" придумалось во время первой поездки в зону АТО в 2014 году. Мы были в Старобельске как раз после ужасных боев, когда многие наши десантники были там похоронены. Там было кладбище и просто номера на могилах. Волонтеры говорили, что местная власть не хотела им помогать взять образцы ДНК и разобраться, кто где похоронен. Я возвращался домой в подавленном состоянии. Я не люблю долго грустить. Начал что-то фантазировать. Думаю: надо написать песню, которая была бы с содержанием, что бы я хотел сказать о том Путине, но она должна быть веселой. Мы когда приехали на концерт к военным в АТО, начали петь грустные песни, ребята остановили концерт и попросили петь веселые. Они говорили: "Грусти у нас и так хватает". Так появилась песня "Путину хана". Потом я подумал, что должно быть видео. Если бы мы начали снимать какой-то пафосный клип, то не было бы того эффекта, сколько денег не вложи. Я решил, что главными героями клипа должны стать все российские артисты, которые поддержали аннексию Крыма. И мы сделали нарезку, где песню "Путину хана" выполняет группа "Любэ", Вика Цыганова ... Все люди, которые поддерживают то, чтобы в Украине проливалась кровь.

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Автор: Фото с Фейсбук-страницы Ивана Ганзера В прошлом году Иван дал 176 концертов, без учета выступлений в зоне АТО

Какой была наиболее неожиданная реакция на ваше творчество?

Недавно крымчанка из Алупки купила мой диск. Я в нее спросил, какая песня ей нравится больше всего. Она говорит: "Путину хана". Я упаковочку оставлю в Украине, а диск повезу". Это было в санатории в Моршине. На концертах пою ее каждый раз. В Марьинке я начал с этой песни. Половина людей вышли. Остались те, для которых мне было приятно петь. Я всегда говорю: если вы выходите из зала после песни "Путину хана", то не нужно было и приходить. Я считаю эту песню контрпропагандой.

Автор: Фото с Фейсбук-страницы Ивана Ганзера Иван Ганзера получил несколько наград от военных в зоне боевых действий

В Россию на концерты приглашают?

Несколько лет назад звонили из России, приглашали выступить на частной вечеринке где-то в Сибири, где нефть. Я сказал им, что готов поехать. Зарядил им страшный гонорар. Сказал, что приеду к вам, спою три песни, могу даже на русском языке, и вы мне заплатите 15 000 долларов. Я вернусь и переведу их на АТО. Они не согласились. Я не блефовал. Думаю, три минуты моего позора стоят 15 000 долларов. Ребятам какого прицела купили или бронежилета. Бывает звонят ночью и угрожают. Большинство звонит из российских номеров. Машину избили. Люди звонили и рассказывали, куда ходит на танцы моя дочь. А потом сепаратистские страницы в интернете начали распространять фото моей жены и дочери с текстом: "если вы их увидите, вы знаете, что с ними делать".

Звонили из России, приглашали выступить на частной вечеринке где-то в Сибири. Я сказал им, что готов поехать

Автор: Фото с Фейсбук-страницы Ивана Ганзера Жена Оля работает администратором Ивана и помогает ему организовывать концерты

Чем больше всего гордитесь в своей творческой жизни?

В 2014 году мы делали много благотворительных концертов. Мне жена говорила: "Ты давай что-то для семьи делай, потому что у тебя то благотворительность, то АТО". Если подсчитать, за все благотворительные концерты, в которых я принимал участие или организовывал, в общем собрал около 3 млн грн для АТО. Больше всего я горжусь концертом, который делали в Харькове. Там было полторы тысячи мест и мы собрали 800 000 гривен. Тогда волонтеры сделали банковские карточки всем раненым, которые находились в харьковском госпитале, поделили деньги и перечислили им. Сейчас уже люди устали от благотворительности. Волонтерское корзину сейчас намного меньше. Сейчас мы имеем заказ от ребят, и нам сложно собрать средства, чтобы им привезти какие-то вкусности. Я выступаю везде: в маленьких деревнях, в больших городах. Если меня хочет услышать сто человек, я приеду. Мне не нужны стадионы, я люблю петь. Когда я слышу, что артисты говорят, сколько дали концертов, например, Олег Винник, я всегда улыбаюсь. Если бы они узнали, сколько я даю концертов в год. В прошлом году было 176 концертов. Это без учета выступлений в зоне АТО, а только те, за которые я заработал деньги.

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