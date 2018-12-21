Лучшие украинские премьеры 2018-го, которые стоит посмотреть

Українські фільми 2018 дивитися онлайн Фото: 24 канал

Украинский кинематограф 2018-го подарил зрителям около 40 фильмов, которые захватывают с первых минут. Ленты представлены жанровым многообразием на любой вкус аудитории.

Журналисты LifeStyle 24 собрали лучшие украинские фильмы, которые необходимо посмотреть каждому.

Самой кассовой кинолентой украинского кинематографа 2018-го стал фильм "Бешеный свадьба", который за 3 недели в прокате собрал 40 млн грн. Мультфильм "Похищенная принцесса" занял вторую позицию, собрав 36 млн грн. Картину продемонстрировали за рубежом в 50 странах. Третью строчку заняла популярная украинская комедия "Свингеры", которая в начале года собрала 22 млн грн.

Свингеры

Премьера фильма: 1 января 2018-го

Режиссер: Андрейс Экис

В центре сюжета – успешный бизнесмен Игорь, который в течение своей жизни попробовал все и начинает скучать рядом с блондинкой Илоной. На другом конце города домой возвращается усталый врач-пульмонолог Андрей, жена которого домохозяйка Ирина требует секса, на который у него нет сил. Именно бизнесмену Игорю и жене врача Ирине приходит в голову разнообразить свою жизнь так называемым "свингер-пати", во время которого появляются новые персонажи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 новогодних фильмов, которые сделают настроение сказочным

Сказка про деньги

Премьера фильма: 25 января 2018-го

​Режиссер: Олеся Моргунец-Исаенко

В центре сюжета фильма – сельский парень Левко, который получает от дяди по наследству мельницу. В результате такого неожиданного обогащения у него просыпается настоящая жажда к деньгам и он присваивает шинок еврея. Через некоторое время Лев забирает у всех последние деньги и теряет управляемость своими действиями. У него исчезает сострадание и сопереживание другим.

Украденная принцесса

Премьера фильма: 7 марта 2018-го

​Режиссер: Олег Маламуж

Украинский 3D анимационный мультфильм снят по мотивам русской сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила". В центре сюжета – странствующий артист Руслан спасает от недоброго волшебника княжну Людмилу.

Легенда Карпат

Премьера фильма: 14 февраля 2018-го

​Режиссер: Сергей Скобун

"Легенда Карпат – это исторический боевик, который рассказывает об известном Олексе Довбуше –главаре опрышков. Карпатская легенда рассказывает о жизни Олексы, который в детстве потерял мать после того, как ее убил местный господин. Повзрослев, Олекса возвращается в родные Карпаты, чтобы отомстить за смерть самого дорогого человека.

Брама

Премьера фильма: 26 июля 2018-го

​Режиссер: Владимир Тихий

В центре сюжета – бабка Прыся, которая живет в Чернобыльской зоне, употребляет галлюциногенные грибы и дружит с русалками. Однако такая жизнь бабки Прыси скоро заканчивается, потому что она получает сверхъестественный сигнал о катастрофе, которая вскоре произойдет.

Бобот и энергия Вселенной

Премьера фильма: 30 августа 2018-го

​Режиссер: Максим Ксенда

Фильм "Бобот и энергия Вселенной" – это первая украинская научно-фантастическая лента. В центре сюжета – 12-летний мальчик, который должен спасти мир. Его основная миссия – сделать все для того, чтобы Землю не смогли поделить 2 инопланетные цивилизации.

Тайный дневник Симона Петлюры

Премьера фильма: 5 мая 2018-го

​Режиссер: Олесь Янчук

Фильм рассказывает о жизни и смерти главного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Военному деятелю пришлось покинуть Родину. Некоторое время он проживал в Польше, после чего переехал в Австрию, позже в Швейцарию. После постоянных переездов решил осесть во Франции, где поселилась значительная часть украинской эмиграции, однако там покоя не нашел.

Благородные бродяги

Премьера фильма: 27 сентября 2018-го

​Режиссер: Александр Березань

Фильм "Благородные бродяги" показывает события во Львове во время Второй мировой войны. Девушке Кристине жизнь приносит неожиданный сюрприз – браслет самого Александра Македонского. Однако именно такой артефакт хотели иметь и Гитлер, и Сталин. Следовательно, на благородных бродяг возложена важная миссия – спасти мир и помочь девушке.

Безумная свадьба

Премьера фильма: 4 октября 2018-го

​Режиссер: Влад Дикий

В центре сюжета – дочь директора районного краеведческого музея, которая возвращается из Франции. Однако возвращается не сама, а с темнокожим кардиохирургом Франсуа. Для отца это становится настоящей неожиданностью, и он всеми силами пытается сорвать свадьбу.

Позывной "Бандерас"

Премьера фильма: 11 октября 2018-го

​Режиссер: Заза Буадзе

События фильма происходят на Донбассе 2014-го. В центре сюжета – задача группы разведчиков во главе с позывным "Бандерас", которая пытается предотвратить диверсии и обезвредить российского подрывника Ходока возле деревни главного героя. Основа сценария – дневники нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказы воинов АТО.

Донбасс

Премьера фильма: 18 октября 2018-го

​Режиссер: Сергей Лозница

В центре сюжета фильма – драма о жизни в ДНР и ЛНР. Фильм рассказывает зрителю 13 историй, которые связаны между собой. Основная идея фильма – показать, что происходило в Донецке и Луганске 2014-го.

DZIDZIO Первый раз

Премьера фильма: 25 октября 2018-го

​Режиссеры: Тарас Дронь, Михаил Хома

Дзидзя постигла большая и глобальная проблема, которую он не может решить ни при помощи денег, ни при помощи мамы или друзей. Его ждет незаурядное деликатное дело, которое он должен совершить первый раз и очень осторожно.

Черный казак

Премьера фильма: 1 августа 2018-го

​Режиссер: Владислав Чабанюк

Героиня фильма – казацкая вдова Анна – обращает внимание на то, что ночью ей кто-то помогает по хозяйству. Одной ночью, подсмотрев, она видит казака в черном наряде. Через некоторое время Анна в него горячо влюбляется и узнает об ужасной истории проклятия.

Дикое поле

Премьера фильма: 9 ноября 2018-го

​Режиссер: Ярослав Лодыгин

Долгожданная лента "Дикое поле" снята по мотивам известного романа украинского писателя Сергея Жадана "Ворошиловград". Украинский фильм переведен на 9 языков мира. В центре сюжета – возвращение Германа в город, в котором вырос. Он решает навестит брата, который является владельцем бензоколонки в донбасских степях. Однако брат Германа исчез, а на его бизнес посягают другие люди.

Король Данило

Премьера фильма: 22 ноября 2018-го

​Режиссер: Тарас Химич

"Король Данило" – исторический боевик, в основу которого положена жизнь исторической фигуры – Даниила Романовича, известного как Галицкий. В центре сюжета – ХІІІ в.: 1238-го Даниил Галицкий и его брат Василько расширяют свои владения. Они завоевывают замок тевтонского ордена. Пленный Данилы, магистр, убеждает его объединиться в борьбе против Хана Батыя.

Декабрьская сказка, или Приключения Святого Николая

Премьера фильма: 13 декабря 2018-го

​Режиссер: Семен Горов

В центре сюжета – семья, которая переехала из мегаполиса в уютный домик в Карпатах. Оказались они перед одним из самых ожидаемых детских праздников – перед Днем Святого Николая. Родители отправились в город за подарками детям, оставив Артема и Полю дома одних. Именно в это время к детям пришел "Святой Николай", который является злодеем по прозвищу "Кабан". Дети должны каким-то образом помешать вору сделать грязное дело.

Секс и ничего личного

Премьера фильма: 20 декабря 2018-го

​Режиссер: Ольга Ряшина

В центре сюжета фильма "Секс и ничего личного" – главный герой Сергей, которого его девушка презирает, как мужчину. Поссорившись с ней из-за недоразумения интимного характера, Сергей отправляется к другу в Прагу. Друг не теряя времени начинает знакомить Сергея с ночной жизнью, в результате однажды главный герой заводит знакомство со стриптизершей Дианой. Она берется за его сексуальную жизнь, а он, похоже, в нее влюбляется. Следовательно, ревнивая девушка Сергея приезжает в Прагу.

Я, Ты, Он, Она

Премьера фильма: 27 декабря 2018-го

​Режиссеры: Владимир Зеленский, Дэвид Додсон

Пара Максим и Яна прожили в браке 10 лет. Их любовь превратилась в уважение друг к другу, отношения - в союз, а страсть - в обязанность. Поэтому, долго не думая, пара решает расстаться.

\

Фильм об Украине "Удаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар". В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который растет рядом с войной в Донбассе. Его снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 по 2017 год.