Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их

Из-за возрождения популярности фолк-ужастиков, в США и Великобритании перевыпустят в blu-ray экранизацию Николая Гоголя "Вий". Фильм 1967-м сняли на студии "Мосфильм".

Также в 2020 году в Бразилии сняли сериал "Бездушные" по славянской мифологии. Речь идет о городе, который населяет украинская диаспора, и происходят мистические события.

Среди саундтреков - "Розпрягайте, хлопці, коні" и "Плине кача". В некоторых кадрах можно заметить борщ и портреты Тараса Шевченко.

Про фолк-хорроры и украинские фильмы ужасов рассказывает главный редактор платформы "Бабай" Димка Ужасный.

Почему возобновилась популярность фолк-хорроров?

Сюжеты, отсылающие к народным традициям и оккультизму, и так присутствовали в культовых ужастиках прошлого века. Например - "Плетеный человек" 1973 года. По сюжету, жители острова поклоняются старым богам, практикуют ритуалы кельтского язычества. Некоторые называют этот фильм "Гражданином Кейном" в мире ужастиков. Также упоминается "Ведьма из Блэр" 1999 года, хотя ведьму в фильме мы так и не увидим. Фильм без спецэффектов, косит под любительскую съемку студенческого проекта. Если брать совсем широко - фолк-хоррором можно назвать любой "вампирский" фильм, потому что вурдалаки, демоны, призраки и тому подобное - родом из народных верований. Однако, если речь идет об отдельном поджанре, то можно в качестве отправной точки взять тему противостояния цивилизации и определенной группы людей, которые придерживаются традиций, верований, поклоняются какому-то божеству или даже нескольким. Возможно, последние годы кажутся комфортными для фолк-мотивов, потому что зрители немного пресытились слэшерами и экранизациями известных произведений. Фильмы "Солнцестояние" и "Ведьма" стали свежим взглядом на ужасы, особенно учитывая некоторые принципиально новые приемы. Некоторые называют это постгорором. В них играют на нервах зрителя не спецэффектами и массовыми смертями, а психологией собственных страхов. Строится на личных ощущениях, а не условных маньяках и монстрах.

Какие фильмы в этом поджанре являются наиболее знаковыми?

У этого жанра уже есть своя классика - "Плетеный человек" и ремейк с Николасом Кейджем, "Кровь на когтях Сатаны" 1971-го, "Таинственное село" и "Дети кукурузы" по Стивену Кингу. Божество хоть и вымышленное автором, но прекрасно ложится в парадигму фолк-ужастиков. В постгорорах играют на нервах зрителя не спецэффектами и массовыми смертями, а психологией собственных страхов. Строится на личных ощущениях, а не условных маньяках и монстрах В жанр значительно вложился режиссер Ари Астер. Сначала снял "Наследственность" об оккультизме в американском штате Юта, затем - "Солнцестояние" о шведских язычниках. В обоих присутствует тема изувеченных человеческих лиц и нездоровых отношений. Важным для фолк-ужастиков является "Ведьма" 2015 года. Обыграл клише жанра и стереотипы про пуритан Новой Англии. В некотором смысле открыл миру актрису Аню Тейлор-Джой. Автор: Pinterest Американка Аня Тейлор-Джой в фильме «Ведьма» воплотила пуританку, которую обвиняют в магии. Самым титулованным фолк-хоррором можно назвать "Маяк" Роберта Еґґерса. Победил на Каннском кинофестивале, номинировали на "Оскар". Это черно-белая адаптация рассказа Эдгара По. Как поклонник оригинальных лент Netflix, обязательно вспомню "Апостол" и "Ритуал". Последний, опять же, о мистике шведского леса и жестоких скандинавских богов. Сняли по книге англичанина Адама Невилла, которого до сих пор упорно игнорируют украинские издатели. Последние годы кажутся удобными для фолк-мотивов, потому что зрители немного пресытились слэшерами и экранизациями известных произведений Если говорить о сериалах - рекомендую "Мертвую зону", которая напоминает смесь "Твин Пикса" и "Сосен" Блейка Крауча, но выглядит оригинально. Не путать с Кинговским произведением, имеется в виду французско-бельгийская экранизация. Поклонникам ужасов все эти ленты знакомы. Для таких советую корейский "Вереск", азиатскую антологию "Фольклор" от HBO, создателей "Игры престолов". От Netflix - сериалы "Эквинокс" и "Марианна" - тот самый про симпатичную ведьму.

Как относитесь к "Вию" 1967-го и его перевыпуску?

Интересно, что же там нового можно вдохнуть в эту вполне самодостаточную ленту. Относительно его художественной ценности, хотелось бы выделить только один критерий. Да, этот фильм пугает. "Вий" в некоторых моментах страшен даже сегодня. Это основной показатель, который дает основания мира причислить его к когорте культовых лент. Это уже делали издания Indiewire и Bloody Disgusting. Хотя это не первая и не единственная экранизация. Был еще немой фильм 1909 года. Фильм советский. Вопрос традиционно глубже - чей писатель Николай Гоголь. Пусть этнически он - украинец, но писал на русском, в государстве, которое сейчас также не существует. Он российско-имперский, если говорить точно. Быть ему интернациональным достоянием, от этого никуда не денешься. Однако важно, что нас лишали возможности сделать гоголевскую тематику полностью своей. Пока в кинотеатрах гремел тот самый "Вий", запрещали и цензурировали "Пропавшую грамоту". СССР тормозил все, что могло намекать на украинскую идентичность, кроме рафинированной шароварщины. Произведения, которые восхваляют силу, боевой дух, стремление к самоидентификации - запрещались. Вместе с тем, что мешало режиссерам взяться за Гоголя уже при Независимости? До сих пор без внимания остается один из сюжетно самфх сильных его произведений - повесть "Страшная месть". Я даже посмотрел бы голливудскую экранизацию. Автор: Кинопоиск Российская актриса Наталья Варлей сыграла Панночку в советской экранизации повести Николая Гоголя «Вий».

Есть все же украинские экранизации Гоголя?

Я удивился, взглянув список - немного есть "Вий", "Ночь перед Рождеством", известные всем "Вечера на хуторе близ Диканьки", уже упомянутая "Пропавшая грамота". Что из этого - украинские экранизации? Не припомню фильмов, снятых по творчеству Гоголя именно в независимой Украине. Пока в кинотеатрах гремел тот самый "Вий", запрещали и цензурировали "Пропавшую грамоту". СССР тормозил все, что могло намекать на украинскую идентичность, кроме рафинированной шароварщины Россияне недавно выстрелили крупнобюджетным то ли сериалом, то ли трилогией, основанной на нескольких его произведениях. Но оценивать художественную ценность этого проекта я не берусь, ибо ориентация на дебильные непритязательные вкусы зрителей - характерная черта кинематографа северных соседей, несмотря даже на неплохую местами графику и актерскую игру. Вспомнил разве что украинский мюзикл режиссера Семена Горова, который и экранизацией "Вечеров ..." назвать трудно, ну и все эти Киркоровы с Сердючкой ... Сами понимаете. Что мешало украинским режиссерам взяться за Гоголя уже при Независимости? Вообще, в СССР тормозили развитие жанра. Не сомневаюсь, что есть целые исследования на эту тему, но по моему скромному мнению, совок просто не любил, чтобы народ развлекался. А жанровые фильмы, особенно хорроры - наверное позиционировались как "идейно враждебные", гнилое влияние капиталистических стран, пытающихся развращать сознательного советского гражданина. Одно дело - научная фантастика, где можно показать, как мальчик попадает в светлое будущее с пионерами на космолетах. Совсем другое - использование мистических мотивов, которое ведет нас прямо в опиумную среду зловещих попов. Автор: Moviegram Англичанка Флоренс Пью в хорроре «Солнцестояние» сыграла девушку из Швеции Дени, которая попадает в языческий культ.

Есть ли в Украине своя история ужастиков?

Украинские киноделы довольно давно начали пахать ниву хоррора, однако каких-либо удачных проектов я не вспомню. Да, некоторые названия нам знакомы - "Штольня", "Синевир", "Тени незабытых предков", однако если бы мой друг-иностранец предложил посмотреть украинский хоррор, я бы лучше сказал, что у нас вообще их нет, чем показал какую-то из этих лент. Советский "Вий" в некоторых моментах страшен даже сегодня Вместе с тем, оптимистичные новости в последнее время звучат с кинофестивалей. Например, "Голем" украинско-израильского производства получил высокие оценки от The New York Times. По описанию - чистый фолк-хоррор. Действие происходит в Литве конца XVII века. Обвиняют в распространении чумы небольшой еврейский поселок. Его жители вызывают для защиты древних духов и потусторонние силы. Также британское издание The People's Movies отметило две украинские ленты - "Посторонний" и "Окрашенный птенец". Неплохие отзывы про "Браму" с Ирмой Витовской о семье, живущей в зоне отчуждения. Автор: Youtube Экранизацию скандального романа Ежи Косинского «Окрашенный птенец» сняли в копродукции Украины, Чехии и Словакии. Попал в короткий список «Оскара». Главную роль воплотил Петр Котлари. Также снимались украинские актеры. Как ни странно, в 1990-х первые шаги украинского хоррора были сделаны в анимации. Например, "Клиника" 1993-го иронично и с элементами черного юмора рассказывает о кризисе в отечественной медицине. Там есть хороший звуковой ряд и харизматичные герои. Этот мультфильм делался специально для показов за рубежом, имел там неплохую популярность, и даже до сих пор его фрагменты иногда используют. Затем был "День рождения Юлии" студии "Укранимафильм". Это печальная и странная история о девушке, чью душу украли потусторонние силы. Эти два мультфильма вполне актуальны и сейчас, заслуживают римейк. "Голем" украинско-израильского производства получил высокие оценки от The New York Times Фильмы тоже иногда появлялись. Одним из первых можно назвать мистическую комедию "Ведьма" по мотивам повести Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма". Снимались Богдан Бенюк и Мария Капнист. Особо следует остановиться на фильме "Ну, ты и ведьма", который не имеет отношения к предыдущему, так как снят по рассказам Джеймса Эдвина Ганна. Это мистическая история любви, с великолепной актерской игрой, легким сюжетом и атмосферой начала 1990-х. Есть как в черно-белой, так и в цветной версии. Тоже, надеюсь, получит перезапуск. Британское издание The People's Movies отметило две украинские ленты - "Посторонний" и "Окрашенный птенец". Неплохие отзывы про "Браму" с Ирмой Витовской 1990-е стали периодом экспериментов. Несмотря на экономические потрясения, делали интересный контент. Не всегда качественный, но все же самобытный. Но в 2000-е глубоко пустил корни российский продукт. Часто низкокачественный, дешевый и массовый. Хоррор, да и вообще фильмы, преимущественно создавались в копродукции с Россией. Например, "Внеземной" и опять же "Вий" 2014-го. Получил негативные отзывы со стороны критиков и зрителей, хотя визуально выглядит довольно неплохо. "Синевир" подавался как первый украинский хоррор-фильм в 3D. Но все испортили бесконечная беготня по лесу с криками "Ау-ау", тупые диалоги и русская озвучка, что, мягко говоря, странно выглядит на фоне Карпат. Проблемы украинского хоррора не отличаются от проблем украинского кинематографа в целом: небольшое количество кинотеатров, слабая рекламная поддержка, крайне ограниченные бюджеты. Но с каждым годом, хотя и медленно, мы движемся к значительно более высокому и качественному уровню.

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Как относитесь к хоррор-сериалу "Бездушные", который сняли в Бразилии про украинцев?

Пока не пересмотрел полностью, но отзывы слышал положительные, особенно что касается реакции на "Бездушных" со стороны россиян. Заинтересовала фолк-составляющая, еще и основанная на славянских верованиях. Ну и мальчик с постера, который объелся борщом и пристально присматривается к тебе - это пять баллов.

Какие украинские классические или современные сюжеты подошли бы для сценария фолк-хоррора?

Множество произведений заслуживает экранизаций. Украинская готика - это очень мощный пласт литературы, и пусть даже благодаря советской репрессивной машине мы имеем большой пробел и когорту уничтоженных авторов, все равно достояние довольно значительное. "Синевир" подавался как первый украинский хоррор-фильм в 3D. Но все испортили бесконечная беготня по лесу, тупые диалоги и русская озвучка, которая странно выглядит на фоне Карпат Из классики уже упоминали "Страшную месть" Гоголя, можно заново адаптировать "Конотопскую ведьму" Квитки-Основьяненко, также достойны внимания "Мертвецкая Пасха", "Сожжение упырей в Нагуевичах" Ивана Франко. Если из антологий - у нас прекрасные сборники сказок, каждая вторая из которых просится на экран. Это "Зализноноса баба", "Ох", "Шелковое государство" из "С живого источника". И того же "Ивасика-Телесика" снять в антураже фильма ужасов - история получится мощнее "Гензель и Гретель". До сих пор без внимания одно из самых сильных произведений Гоголя - повесть "Страшная месть". Даже взглянул бы голливудскую экранизацию Из современников я бы посмотрел "Белый пепел" и "Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка. Хотя последняя книга основана скорее на греческой мифологии. Заслуживает внимания анимированный "Кобзарь 2015", "Песиголовец" Саши Завари. Стоит вспомнить "Бабая" Бориса Левандовского, изданного в 2005 году - по сути, первый литературный хоррор независимой Украины. Также есть много самиздатовских платформ, которые развивают хоррор-традицию в Украине. Это сборники от "Бабая", "Лавочки ужасов", "Подвала", "СТОС". Из произведений можно снять целую антологию короткометражных фильмов. Снять "Ивасика-Телесика" в антураже фильма ужасов - история получится мощнее "Гензель и Гретель"

Фолк-хорроры - это поджанр фильмов ужасов, действие которых чаще всего происходит в лесу или оторванном от цивилизации селе. Пугают древними верованиями - ведьмами, жертвоприношением и тому подобное. Первую волну популярности набрал в 1960-1970-х, как высмеивание движения хиппи.