Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их

Из-за возрождения популярности фолк-ужастиков, в США и Великобритании перевыпустят в blu-ray экранизацию Николая Гоголя "Вий". Фильм 1967-м сняли на студии "Мосфильм".

Также в 2020 году в Бразилии сняли сериал "Бездушные" по славянской мифологии. Речь идет о городе, который населяет украинская диаспора, и происходят мистические события.

Среди саундтреков - "Розпрягайте, хлопці, коні" и "Плине кача". В некоторых кадрах можно заметить борщ и портреты Тараса Шевченко.

Про фолк-хорроры и украинские фильмы ужасов рассказывает главный редактор платформы "Бабай" Димка Ужасный.

Украинские киноделы довольно давно начали пахать ниву хоррора, однако каких-либо удачных проектов я не вспомню. Да, некоторые названия нам знакомы - "Штольня", "Синевир", "Тени незабытых предков", однако если бы мой друг-иностранец предложил посмотреть украинский хоррор, я бы лучше сказал, что у нас вообще их нет, чем показал какую-то из этих лент.

Советский "Вий" в некоторых моментах страшен даже сегодня

Вместе с тем, оптимистичные новости в последнее время звучат с кинофестивалей. Например, "Голем" украинско-израильского производства получил высокие оценки от The New York Times. По описанию - чистый фолк-хоррор. Действие происходит в Литве конца XVII века. Обвиняют в распространении чумы небольшой еврейский поселок. Его жители вызывают для защиты древних духов и потусторонние силы. Также британское издание The People's Movies отметило две украинские ленты - "Посторонний" и "Окрашенный птенец". Неплохие отзывы про "Браму" с Ирмой Витовской о семье, живущей в зоне отчуждения.

Автор: Youtube Экранизацию скандального романа Ежи Косинского «Окрашенный птенец» сняли в копродукции Украины, Чехии и Словакии. Попал в короткий список «Оскара». Главную роль воплотил Петр Котлари. Также снимались украинские актеры.

Как ни странно, в 1990-х первые шаги украинского хоррора были сделаны в анимации. Например, "Клиника" 1993-го иронично и с элементами черного юмора рассказывает о кризисе в отечественной медицине. Там есть хороший звуковой ряд и харизматичные герои. Этот мультфильм делался специально для показов за рубежом, имел там неплохую популярность, и даже до сих пор его фрагменты иногда используют. Затем был "День рождения Юлии" студии "Укранимафильм". Это печальная и странная история о девушке, чью душу украли потусторонние силы. Эти два мультфильма вполне актуальны и сейчас, заслуживают римейк.

"Голем" украинско-израильского производства получил высокие оценки от The New York Times

Фильмы тоже иногда появлялись. Одним из первых можно назвать мистическую комедию "Ведьма" по мотивам повести Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма". Снимались Богдан Бенюк и Мария Капнист. Особо следует остановиться на фильме "Ну, ты и ведьма", который не имеет отношения к предыдущему, так как снят по рассказам Джеймса Эдвина Ганна. Это мистическая история любви, с великолепной актерской игрой, легким сюжетом и атмосферой начала 1990-х. Есть как в черно-белой, так и в цветной версии. Тоже, надеюсь, получит перезапуск.

Британское издание The People's Movies отметило две украинские ленты - "Посторонний" и "Окрашенный птенец". Неплохие отзывы про "Браму" с Ирмой Витовской

1990-е стали периодом экспериментов. Несмотря на экономические потрясения, делали интересный контент. Не всегда качественный, но все же самобытный. Но в 2000-е глубоко пустил корни российский продукт. Часто низкокачественный, дешевый и массовый. Хоррор, да и вообще фильмы, преимущественно создавались в копродукции с Россией. Например, "Внеземной" и опять же "Вий" 2014-го. Получил негативные отзывы со стороны критиков и зрителей, хотя визуально выглядит довольно неплохо. "Синевир" подавался как первый украинский хоррор-фильм в 3D. Но все испортили бесконечная беготня по лесу с криками "Ау-ау", тупые диалоги и русская озвучка, что, мягко говоря, странно выглядит на фоне Карпат.

Проблемы украинского хоррора не отличаются от проблем украинского кинематографа в целом: небольшое количество кинотеатров, слабая рекламная поддержка, крайне ограниченные бюджеты. Но с каждым годом, хотя и медленно, мы движемся к значительно более высокому и качественному уровню.