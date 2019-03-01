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пятница, 01 марта 2019 21:45

Легендарная группа представит в Киеве новый альбом

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Автор: thechemicalbrothers.com
  В апреле британская группа The Chemical Brothers выпустит девятый студийный альбом No Geography. В Киеве музыканты представят новую работу 15 июня
В апреле британская группа The Chemical Brothers выпустит девятый студийный альбом No Geography. В Киеве музыканты представят новую работу 15 июня

15 июня в Киеве состоится концерт британской группы электронной музыки The Chemical Brothers. В Международном выставочном центре дуэт представит свой новый альбом No Geography.

The Chemical Brothers состоит из музыкантов Тома Роулендса и Эда Саймонса. Основали группу в 1989 году в английском Манчестере. Дебютный студийный альбом Exit Planet Dust вышел в 1995-м. Дуэт работает в таких направлениях электронной музыки, как техно, хаус, бриг-бит. В течение карьеры получили четыре музыкальные премии "Грэмми". В 2011 году написали саундтрек к фильму "Ханна" режиссера Джо Райта.

No Geography - девятый студийный альбом группы. Релиз запланирован на 12 апреля. На сегодня музыканты опубликовали три сингла из своей новой работы - Free Yourself, MAH и Got to Keep On. Всего в альбоме будет десять композиций.

Предыдущий альбом Born in the Echoes вышел в 2015 году. Благодаря этому релизу The Chemical Brothers установили рекорд в Великобритании. Стали первой электронной группой, шести дискам которой удалось возглавить британский чарт.

Живые выступления The Chemical Brothers содержат не только исполнение песен, но и аудиовизуальное шоу с изображениями на большом экране, световыми приборами и лазерными установками.

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В прошлом году The Chemical Brothers были хедлайнерами музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве.

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01
марта

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