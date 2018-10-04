Леди Гага дебютировала в кино в роли некрасивой певицы

В украинский прокат выйдет музыкальная драма "Рождение звезды" Фото: justjared.com

11 октября в украинский прокат выйдет музыкальная драма "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера.

Лента рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Майна, теряющего свою популярность. Мужчина начинает пить, однако впоследствии знакомится с Одри - девушкой с невероятным голосом, и она становится его надеждой. Они влюбляются и Джейсон делает все, чтобы зажечь ее звезду. Однако когда Одри приобретает популярность, мужчина не может смириться с тем, что уже потерял свою.

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Главную мужскую роль сыграл сам режиссер Брэдли Купер. Роль Одри сыграла американская певица Леди Гага.

Фильм является римейком одноименного фильма 1976 года с Барбарой Стрейзанд, который, в свою очередь, является ремейком фильма 1937 года с Джанет Гейнор и версии 1954 года с Джуди Гарленд.

4 октября комедия "Бешеное Свадьба" выйдет в широкий прокат.