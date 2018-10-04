Леди Гага дебютировала в кино в роли некрасивой певицы

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1296
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 810
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1152
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 540
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1998
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 11592
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4707
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2052
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 954
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
6
5
4
28
Заплакал и помочился на сцене: в Киеве покажут спектакль о политзаключенных
Заплакал и помочился на сцене: в Киеве покажут спектакль о политзаключенных
Александр Стоянов собрал 148 тысяч гривен для больных детей
Александр Стоянов собрал 148 тысяч гривен для больных детей
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Забытую военную элиту Украины изобразили на плакатах
Забытую военную элиту Украины изобразили на плакатах
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
Обнаженные тела и сексуальные сцены: открыли эпатажную выставку
Видео
Все видео
Леди Гага дебютировала в кино в роли некрасивой певицы
Леди Гага дебютировала в кино в роли некрасивой певицы
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Человек-ракета: у фильма об Элтоне Джоне появился трейлер
Человек-ракета: у фильма об Элтоне Джоне появился трейлер
Как в Украине свадьбы гуляют: комедия с Потапом и Винником выходит в прокат
Как в Украине свадьбы гуляют: комедия с Потапом и Винником выходит в прокат
Вирастюк в роли вора: показали трейлер комедии о Святом Николае
Вирастюк в роли вора: показали трейлер комедии о Святом Николае
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 261
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1233
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5130
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9549
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1224
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 12:28

Леди Гага дебютировала в кино в роли некрасивой певицы

  Комментировать
Леди Гага дебютировала в кино в роли некрасивой певицы
В украинский прокат выйдет музыкальная драма "Рождение звезды" Фото: justjared.com

11 октября в украинский прокат выйдет музыкальная драма "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера.

Лента рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Майна, теряющего свою популярность. Мужчина начинает пить, однако впоследствии знакомится с Одри - девушкой с невероятным голосом, и она становится его надеждой. Они влюбляются и Джейсон делает все, чтобы зажечь ее звезду. Однако когда Одри приобретает популярность, мужчина не может смириться с тем, что уже потерял свою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вирастюк в роли вора: показали трейлер комедии о Святом Николае

Главную мужскую роль сыграл сам режиссер Брэдли Купер. Роль Одри сыграла американская певица Леди Гага.

Фильм является римейком одноименного фильма 1976 года с Барбарой Стрейзанд, который, в свою очередь, является ремейком фильма 1937 года с Джанет Гейнор и версии 1954 года с Джуди Гарленд.

4 октября комедия "Бешеное Свадьба" выйдет в широкий прокат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Леди Гага дебютировала в кино в роли некрасивой певицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 43123
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 42248
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 40978
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 29414
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 29380
Культура
Кинорынку Украины грозит советизация - EU Reporter
Кинорынку Украины грозит советизация - EU Reporter Просмотров: 63
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
 Просмотров: 1233
Хиты из голливудских картин сыграют в Киеве
Хиты из голливудских картин сыграют в Киеве Просмотров: 63
Один из любимых скрипачей Барака Обамы выступит в Киеве
Один из любимых скрипачей Барака Обамы выступит в Киеве Просмотров: 243
Украинская супергруппа выпустила новый альбом
Украинская супергруппа выпустила новый альбом Просмотров: 297
Больше всего комментируют
147
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
12
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
6
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 1346
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua