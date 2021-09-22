Кровь, секс и матюки - Сенцов рассказал о фильме "Носорог"

Сергей Филимонов в драме "Носорог" играет парня, который попадает в криминальный мир. Начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Действие происходит в 1990-х. Фото: facebook.com

Кровь, секс и матюки - вот такое кино в трех словах.

Так говорит во время творческой встречи режиссер Олег Сенцов о своем втором фильме "Носорог". Премьера состоялась в конкурсной программе "Горизонты" 78-го Венецианского кинофестиваля, пишет журнал "Країна".

Бывший бандит вспоминает жизнь в 1990-х. С детства считал, что надо быть сильным и безжалостным - только так можно получить авторитет и выжить. Занимался рэкетом, грабил, убивал. Создал бригаду, стал криминальным авторитетом, но потерял семью. Встреча с незнакомцем подарила шанс все изменить, по сюжету.

Работа над проектом началась в 2012 году, однако приостановилась из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014-м и дальнейшего заключения. После освобождения в 2019-м Сенцов возобновил производство.

Криминальная драма совместного производства Украины, Польши и Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова

"Это натуралистический фильм, но прежде всего рассказывает о судьбе человека, - говорит Сенцов. - В названии - прозвище главного героя. Носорог - животное с плохим зрением, но при большой силе и скорости это проблема его окружения.

"Носорога" написал 2011-го. У меня были знакомые, которые занимались темными делами. Один друг начал меняться - перестал пить, нюхать кокаин, изменять, есть мясо. Имеет жену и пятерых детей. Он стал прототипом главного героя, хотя история вымышленная.

Фсбшники изъяли сценарий во время обыска в качестве доказательства моей склонности к криминалу. Больше ничего же не было. Но вернули. Ездил с ним по тюрьмам, перечитывал, немного правил.

Не жалею, что был в тюрьме. И что не снял кино тогда. Сейчас сделал более лучший фильм, чем был бы в 2013-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главный герой - плохой парень. Хороших в фильме почти нет - Сенцов

"Носорог" - многослойная история о бандите. О криминальном мире и о том, чем была для Украины эпоха 1990-х. Что было до и после нее. События и персонажи того времени до сих пор имеют ореол романтичности. Особенно среди молодежи. Эта лента развенчивает миф о хороших бандитах. Она о плохих парнях, которые делали ужасные вещи. Не всем понравится из-за жестокости. Но делал максимально честно, со знанием той реальности.

В 30 лет решил, что хочу снимать кино. Сейчас мне 45. За 15 сделал два фильма. Хочу больше. У меня творчество - это физиологическая потребность. Когда идея тебя отягощает.

Создание кино - это постоянное обучение. Я критичен к себе. Вижу проблемы, недостатки, ляпы. Знаю, что можно было лучше.

Мировая премьера в Венеции - признание меня как режиссера. Что я не просто парень, которого знают из-за заключения.

Фестиваль - это первый шаг, важный старт пути фильма к зрителям. Каждый режиссер хочет, чтобы его кино понравилось. Надо делать искренне. Не всем, но кому-то понравится".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 cентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Узнав о проблеме, от девушки отворачиваются все

В общем на нынешнем Венецианском кинофестивале представили три украинских фильма. В основном конкурсе - драму Валентина Васяновича "Отблеск" о хирурге-добровольце из Днепра, который попадает в плен боевиков. В секции "Горизонты" - ленту словака Петера Керекеша "Цензорка" об осужденной за убийство мужа женщине, которая рожает сына в исправительной колонии Одессы. Картина получила награду за лучший сценарий.