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Бандиты, перестрелки и "лихие 1990-е" - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова

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Бандиты, перестрелки и &quot;лихие 1990-е&quot; - презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова
В фильме "Носоріг" Олег Сенцов показывает криминальный мир 90-х. Ленту презентуют в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. Автор: Deadline

Презентовали трейлер криминальной драмы Олега Сенцова "Носоріг". Фильм участвует в программе "Горизонты" Венецианского международного кинофестиваля.

Бандит по кличке Носорог понимает только силу и жестокость. Начинает кровавый путь в криминальном мире 1990-х. Потеряв все, сможет ли найти искупление?

"Это жесткий и натуралистический фильм, но при этом авторское кино, которое рассказывает прежде всего о судьбе человека, - говорит режиссер Олег Сенцов. - В названии - кличка главного героя. Почему он ее получил - надо смотреть. А суть в том, что носорог - животное, которое не разбирает дороги и делает то, что хочет. У него плохое зрение, но при большой силе и скорости это проблема уже его окружения ".

В фильме снимались непрофессиональные актеры. Главного героя сыграл Сергей Филимонов, ветеран войны на востоке Украины, бывший председатель киевской ячейки партии "Національний корпус".

Олег Сенцов начал работу над "Носорогом" в 2012 году. Представил проект на кинофестивале в Одессе в 2013-м. Работу над фильмом приостановили из-за Евромайдана и аннексии Крыма в 2014 году.

В мае 2014-го в Симферополе Сенцова арестовали российские силовые структуры. Режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. В 2017-2019 годах отбывал заключение в Тюменской области Российской Федерации. В мае 2018-го объявил голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Продолжалась до 6 октября 2018 года и была прекращена после угрозы насильственного кормления.

Освобождения Сенцова активно требовала Украина и международное сообщество. На Венецианском кинофестивале 2014 года для режиссера символически оставили пустое место в жюри.

Олег Сенцов был освобожден 7 сентября 2019-го в рамках обмена пленными и вернулся в Украину.

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Кроме фильма "Носоріг", на Венецианском кинофестивале представят две украинские ленты. В программе "Горизонты" участвует картина "Цензорка" Петера Керекеса совместного производства Словакии, Чехии и Украины. Драма "Відблиск" Валентина Васяновича участвует в основном конкурсе.

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