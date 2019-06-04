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вторник, 04 июня 2019 14:01

Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple

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Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
В научно-фантастическом сериале "Ради всего человечества" швед Юэль Киннаман играет астронавта, который участвует в космической гонке между США и СССР. Фото: nerdist.com

Вышел трейлер научно-фантастического сериала "Ради всего человечества" о соперничестве между США и СССР в области освоения космоса. Это первое оригинальное шоу стримингового сервиса Apple TV+, запуск которого состоится осенью.

Действие разворачивается в альтернативной реальности XX в., где Советский Союз побеждает США в космической гонке. В 1969-м первым человеком на Луне становится россиянин Алексей Леонов. Из-за этого Соединенные Штаты начинают разрабатывать технологии для путешествий по Солнечной системе, по сюжету.

Центральную роль исполняет шведско-американский актер Юэль Киннаман. Создателем телевизионной драмы является Рональд Д. Мур, шоураннер сериалов "Звездный крейсер "Галактика" и "Чужестранка".

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В целом стриминг-сервис Apple TV+ анонсировал более 30 оригинальных сериалов. Среди них есть антология "Удивительные истории" от продюсера Стивена Спилберга, драмедия о телеиндустрии "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, научная фантастика "Фундация" по циклу романов Айзека Азимова.

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Дата
04
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