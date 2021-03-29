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понедельник, 29 марта 2021 17:38

Комедия "Борат" установила необычный рекорд

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Комедия &quot;Борат&quot; установила необычный рекорд
Комик Саша Барон Коэн в серии комедий "Борат" воплощает журналиста из Казахстана, путешествует по Америке. Фото: Amazon

Комедия "Борат 2" попала в книгу рекордов Гиннеса. Побила рекорд за самое длинное название, которое когда-либо была было в номинации на Оскар.

Полное название ленты: "Следующий фильм о Борате: Передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана". Предыдущий рекорд принадлежит картине "Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут". Комедия вышла в 1965 году. Рассказывает о гонках на различных летательных аппаратах между мужчинами из разных стран.

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Оригинальный фильм "Борат" вышел в 2004-м. Журналист из Казахстана Борат Сагдиев путешествует по Америке. Мечтает жениться на Памеле Андерсон. Позволяет себе антисемитские, политические и пошлые шутки, по сюжету. Образ журналиста воплотил британский комик Саша Барон Коэн. В 2007 году получил за него Золотой глобус. Фильм вошел в 50 лучших комедий мира, по версии журнала Rolling Stone.

В "Борат 2" ввели нового персонажа - дочь главного героя Тутару Сагдиеву. Ее сыграла болгарка Мария Бакалова. Ее номинировали за лучшую женскую роль второго плана. Лента уже собрала 6 наград от различных кинопремий: Золотой глобус, Выбор критиков, Национальное сообщество кинокритиков, Сообщество кинокритиков онлайн и Гильдия писателей Америки.

3-ю часть "Бората" комик не будет снимать, опасаясь за свою жизнь. Во время съемок на митинге в США за ним погнались сторонники бывшего президента Дональда Трампа с праворадикальной группы Three Percenters.

"В какой-то момент у вас заканчивается удача. И поэтому я больше никогда не хотел бы этим заниматься. Помню, как перед съемкой сцены я надевал бронежилет, посмотрел в зеркало в соседнем отеле. Спросил у гримера: "Как ты думаешь, меня сегодня застрелят?". А он мне: "Нет, нет, нет, нет". Я сказал: "А зачем тогда я одеваю бронежилет?" И он ничего мне не смог ответить", - говорит актер.

Вторая часть вышла за 10 дней до президентских выборов в США. В качестве рекламы Саша Барон Коэн снял пародию на президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома ответил актеру: "Ты третьесортный персонаж. Все, чего я хочу, чтобы ты получил в морду много раз и оказался в больнице. Иди в школу, Барон Коэн, научись быть смешным".

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