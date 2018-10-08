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понедельник, 08 октября 2018 18:46

Когда в широкий прокат выйдет украинский фильм "Позывной Бандерас"

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Когда в широкий прокат выйдет украинский фильм &quot;Позывной Бандерас&quot;
"Позывной Бандерас" выйдет в прокат 11 октября. Фото: YouTube

11 октября в Украине выйдет в широкий прокат военный детектив "Позывной Бандерас".

"В широкий украинский кинопрокат "Позывной Бандерас" выходит 11 октября. Картина снята компанией "Три-я-да Продакшн" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Дистрибуцией ленты занимается компания Ukrainian Film Distribution", - сообщили в пресс-службе государственного агентства по вопросам кино.

Военный детектив снимает режиссер Заза Буадзе. В нем говорится о группе украинских контрразведчиков, которые пытаются предотвратить диверсии в зоне АТО осенью 2014 и обезвредить российского подрывника "Ходока".

"Главный герой картины - это собирательный образ настоящего украинца - сильного, храброго, способного отстаивать свою землю и побеждать в борьбе за неё. Поэтому очень символично, что лента появится на больших экранах в канун Дня защитника Украины", - добавили в Госкино.

Сценарий написал Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. За основу взяли дневники нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказы воинов АТО. Перед началом съемок режиссер лично взял интервью у более ста бойцов.

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Для подготовки и достоверной игры исполнителей главных ролей на 7 дней направили на базу подготовки спецвойск возле Кропивницкого. Там актеры вместе с солдатами жили в казарме, пристреливались и приобретали начальные навыки, необходимые для бойца.

Съемки продолжались с мая 2017 года и проходили в Херсонской и Одесской областях, а закончились в Киеве 29-го июня того же года. Проект картины стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино.

В сети выложили полный трейлер фильма "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе. По сюжету, осенью 2014 года в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко - позывной "Бандерас" - пытается предотвратить диверсии.

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