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вторник, 17 июля 2018 21:45

Рассказали, сколько украинских фильмов выйдет до конца года

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Автор: 112.ua
  Главный герой картины "Герой моего времени" работает охранником в центре современного искусства.
Главный герой картины "Герой моего времени" работает охранником в центре современного искусства.

Во втором полугодии состоятся премьеры 18 полнометражных лент, которые сняли в Украине.

В прошлом году за такой же период в прокат вышло 13 фильмов, пишет председатель Госкино Филипп Ильенко в своем блоге.

"За год украинское кино действительно повзрослело, продемонстрировав серьезные кассовые успехи и предложив гораздо больше новых фильмов. Настолько больше, что началась ожесточенная конкурентная борьба за привлекательные даты выхода фильмов в прокат, и в связи с этим некоторые продюсеры сознательно решили перенести свои релизы уже на начало следующего года", - говорит Ильенко.

Также в 2018 году украинские ленты можно будет смотреть в кинотеатрах, начиная с июля.

"До этого традиционно считалось, что это "мертвый сезон" вообще, и для украинского кино в частности", - добавляет Ильенко.

Gazeta.ua предлагает посмотреть трейлеры фильмов, премьеры которых состоятся до конца года.

26 июля
"Брама", реж. Владимир Тихий
Жанр: мистический триллер

16 августа
"Женщина на войне", реж. Бенедикт Ерлингссон
Жанр: триллер

30 августа
"Бобот и Энергия Вселенной", реж. Максим Ксьонда
Жанр: фантастически-приключенческий семейный фильм

6 сентября
"Тайный дневник Симона Петлюры", реж. Олесь Янчук
Жанр: историческая драма

13 сентября
"Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк
Жанр: драма

20 сентября
"Герой моего времени", реж. Антонина Ноябрева
Жанр: ироническая комедия

27 сентября
"Благородные бродяги", реж. Александр Березань
Жанр: авантюрная музыкальная комедия

4 октября
"Сумасшедшая Свадьба", реж. Влад Дикий
Жанр: комедия

11 октября
"Позывной "Бандерас", реж. Заза Буадзе
Жанр: военная драма

18 октября
"Донбасс", реж. Сергей Лозница
Жанр: драма

25 октября
"DZIDZIO Первый раз", реж. Михаил Хома
Жанр: комедия

8 ноября
"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин
Жанр: приключенческий экшн

22 ноября
"Король Данило", реж. Тарас Химич
Жанр: боевик

5 декабря
"Свингеры 2", реж. Андрейс Экис
Жанр: комедия

6 декабря
"Круты 1918", реж. Алексей Шапарев
Жанр: историческая драма

13 декабря
"Декабрьская сказка", режиссер Семен Горов
Жанр: семейный фильм

Автор: mukachevo.net
  Фото со съемок фильма.
Фото со съемок фильма.

27 декабря
"11 детей из Моршина", реж. Аркадий Непиталюк
Жанр: комедия

Автор: detecto.media
  Постер к фильму.
Постер к фильму.

27 декабря
"Я, Ты, Он и Она", реж. Владимир Зеленский и Дэвид Додсон
Жанр: романтическая комедия

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Редакция сайта Business Insider составила подборку самых ожидаемых мировых кинопремьер, которые состоятся во второй половине 2018-го. В список попали ленты разных жанров: от боевиков и триллеров до комедий и мультфильмов. В частности фильмы "Приключения Шерлока Холмса", "Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда", "Мэри Поппинс возвращается". Всего в списке 39 картин.

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  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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