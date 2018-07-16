Рассказали, сколько украинских фильмов выйдет до конца года

Автор: 112.ua Главный герой картины "Герой моего времени" работает охранником в центре современного искусства.

Во втором полугодии состоятся премьеры 18 полнометражных лент, которые сняли в Украине.

В прошлом году за такой же период в прокат вышло 13 фильмов, пишет председатель Госкино Филипп Ильенко в своем блоге.

"За год украинское кино действительно повзрослело, продемонстрировав серьезные кассовые успехи и предложив гораздо больше новых фильмов. Настолько больше, что началась ожесточенная конкурентная борьба за привлекательные даты выхода фильмов в прокат, и в связи с этим некоторые продюсеры сознательно решили перенести свои релизы уже на начало следующего года", - говорит Ильенко.

Также в 2018 году украинские ленты можно будет смотреть в кинотеатрах, начиная с июля.

"До этого традиционно считалось, что это "мертвый сезон" вообще, и для украинского кино в частности", - добавляет Ильенко.

Gazeta.ua предлагает посмотреть трейлеры фильмов, премьеры которых состоятся до конца года.

26 июля

"Брама", реж. Владимир Тихий

Жанр: мистический триллер

16 августа

"Женщина на войне", реж. Бенедикт Ерлингссон

Жанр: триллер

30 августа

"Бобот и Энергия Вселенной", реж. Максим Ксьонда

Жанр: фантастически-приключенческий семейный фильм

6 сентября

"Тайный дневник Симона Петлюры", реж. Олесь Янчук

Жанр: историческая драма

13 сентября

"Когда падают деревья", реж. Марыся Никитюк

Жанр: драма

20 сентября

"Герой моего времени", реж. Антонина Ноябрева

Жанр: ироническая комедия

27 сентября

"Благородные бродяги", реж. Александр Березань

Жанр: авантюрная музыкальная комедия

4 октября

"Сумасшедшая Свадьба", реж. Влад Дикий

Жанр: комедия

11 октября

"Позывной "Бандерас", реж. Заза Буадзе

Жанр: военная драма

18 октября

"Донбасс", реж. Сергей Лозница

Жанр: драма

25 октября

"DZIDZIO Первый раз", реж. Михаил Хома

Жанр: комедия

8 ноября

"Дикое поле", реж. Ярослав Лодыгин

Жанр: приключенческий экшн

22 ноября

"Король Данило", реж. Тарас Химич

Жанр: боевик

5 декабря

"Свингеры 2", реж. Андрейс Экис

Жанр: комедия

6 декабря

"Круты 1918", реж. Алексей Шапарев

Жанр: историческая драма

13 декабря

"Декабрьская сказка", режиссер Семен Горов

Жанр: семейный фильм

Автор: mukachevo.net Фото со съемок фильма.

27 декабря

"11 детей из Моршина", реж. Аркадий Непиталюк

Жанр: комедия

Автор: detecto.media Постер к фильму.

27 декабря

"Я, Ты, Он и Она", реж. Владимир Зеленский и Дэвид Додсон

Жанр: романтическая комедия

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Редакция сайта Business Insider составила подборку самых ожидаемых мировых кинопремьер, которые состоятся во второй половине 2018-го. В список попали ленты разных жанров: от боевиков и триллеров до комедий и мультфильмов. В частности фильмы "Приключения Шерлока Холмса", "Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда", "Мэри Поппинс возвращается". Всего в списке 39 картин.