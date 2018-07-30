"Позывной Бандерас": показали трейлер украинской военной драмы

"Позывной Бандерас" появится в кинотеатрах осенью. Фото: youtube.com

В сети выложили полный трейлер фильма "Позывной Бандерас" режиссера Зазы Буадзе.

По сюжету, осенью 2014 года в зоне АТО группа разведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко - позывной "Бандерас" - пытается предотвратить диверсии. Хотят обезвредить русского подрывника Ходока. События происходят у родного села Бандераса, которое он оставил много лет назад. Местные считают его предателем. Герою приходится заново выстраивать отношения с односельчанами. Переосмысливает чувства к бывшей любимой женщине, лучшему другу.

Главную роль сыграл днепровский актер Олег Шульга, который сам воевал на Донбассе.

Бюджет фильма - 39,2 млн грн.

Фильм выйдет в прокат 11 октября 2018-го.

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