"Книжка про сміття" путешествует по Украине и поднимает экологические вопросы - Токарев

"Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакіБукс, начала тур по украинским городам. Вместе с писательницей Галиной Ткачук книга посетила второй литературный фестиваль "Острів Європа" в Виннице. Здесь книгу презентовали в рамках детской программы.

"Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакиБукс, и ее автор Галина Ткачук начали тур по украинским городам

"Создание "Книжки про сміття" началось с месячного экологического воркшопа для киевских подростков. Мы рады, что идея развилась, превратилась в настоящую книгу, путешествует по Украине и поднимает важный экологический вопрос среди детей и всего украинского общества", - говорит инициатор проекта ЛакіБукс, основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев

На презентации "Книжки про сміття" автор вместе с детьми, которые посетили винницкую библиотеку №1, определяли, что такое мусор, каким он бывает, какие вещи ежедневного потребления более экологические, а какие больше вредят окружающей среде.

Начали презентацию с чтения раздела "Вместо предисловия". В нем одна из восьми подростков соавторов книги, Анна Терещук, рассказывает историю о Реюса Грина, который смастерил машину времени, чтобы показать человечеству, куда заведет проблема мусора.

После этого участники мероприятия рисовали и представляли публике свои собственные модели "переносного перероблятора мусора", еще одного изобретения Реюса Грина. А дальше ребят ждал квест "моя наиболее экологическая вещь", которую нужно было найти в своих сумках и карманах, или сумках и карманах родителей. Оказалось, что многие посетители уже отказались от одноразовых пакетов и стаканчиков, перейдя на экосумки и бутылки многоразового использования.

"Я была рада модерировать ожесточенную дискуссию юных знатоков экологических вызовов человечества: сказать, что читатели этой библиотеки хорошо разбираются в проблеме загрязнения планеты твердыми бытовыми отходами - это вообще ничего не сказать! А сказать, что сам фестиваль - магический, трогательный, глубоко поэтический, теплый, человечный и насыщенный - это тоже, в конце концов, почти ничего не сказать", – делится впечатлениями автор книги Галина Ткачук.

"Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакиБукс, и ее автор Галина Ткачук начали тур по украинским городам

Впереди у "Книжки про сміття" вместе с Видавництвом Старого Лева знакомство с читателями еще в трех городах Украины. А уже очень скоро благодаря проекту ЛакіБукс эту книгу получат библиотеки Востока и Юга страны.