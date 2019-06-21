"Книжка про сміття" путешествует по Украине и поднимает экологические вопросы - Токарев

 
Ексклюзивы
1/5
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Просмотров: 495
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 252
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 882
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 747
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2223
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1683
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1494
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5085
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1512
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Фото
Все фото
7
37
18
6
23
Президент спас от тюрьмы писательницу
Президент спас от тюрьмы писательницу
600 экспонатов в 23 выставочных залах: Павел Гудимов презентовал проект &quot;Ангелы&quot;
600 экспонатов в 23 выставочных залах: Павел Гудимов презентовал проект "Ангелы"
Канадцы сняли фильм о столичной Троещине
Канадцы сняли фильм о столичной Троещине
Пол Маккартни: &quot;Уйти на пенсию? Нет, спасибо&quot;
Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"
&quot;Писатель должен быть добрым псом&quot; — Забужко на &quot;Острове Европа&quot;
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
Видео
Все видео
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
Не удержали слез - участница шоу "Голос. Дети" поразила народной песней
День отца: подборка фильмов о папах и детях
День отца: подборка фильмов о папах и детях
Кадры сериала "Чернобыль" сравнили с реальными событиями
Кадры сериала "Чернобыль" сравнили с реальными событиями
"97% украинцев захотят стать русскими" - в Британии представили шокирующий сериал
"97% украинцев захотят стать русскими" - в Британии представили шокирующий сериал
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 882
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 513
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2106
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 396
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 14:42

"Книжка про сміття" путешествует по Украине и поднимает экологические вопросы - Токарев

  Комментировать

"Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакіБукс, начала тур по украинским городам. Вместе с писательницей Галиной Ткачук книга посетила второй литературный фестиваль "Острів Європа" в Виннице. Здесь книгу презентовали в рамках детской программы.

  "Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакиБукс, и ее автор Галина Ткачук начали тур по украинским городам
"Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакиБукс, и ее автор Галина Ткачук начали тур по украинским городам

"Создание "Книжки про сміття" началось с месячного экологического воркшопа для киевских подростков. Мы рады, что идея развилась, превратилась в настоящую книгу, путешествует по Украине и поднимает важный экологический вопрос среди детей и всего украинского общества", - говорит инициатор проекта ЛакіБукс, основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев

На презентации "Книжки про сміття" автор вместе с детьми, которые посетили винницкую библиотеку №1, определяли, что такое мусор, каким он бывает, какие вещи ежедневного потребления более экологические, а какие больше вредят окружающей среде.

Начали презентацию с чтения раздела "Вместо предисловия". В нем одна из восьми подростков соавторов книги, Анна Терещук, рассказывает историю о Реюса Грина, который смастерил машину времени, чтобы показать человечеству, куда заведет проблема мусора.

После этого участники мероприятия рисовали и представляли публике свои собственные модели "переносного перероблятора мусора", еще одного изобретения Реюса Грина. А дальше ребят ждал квест "моя наиболее экологическая вещь", которую нужно было найти в своих сумках и карманах, или сумках и карманах родителей. Оказалось, что многие посетители уже отказались от одноразовых пакетов и стаканчиков, перейдя на экосумки и бутылки многоразового использования.

"Я была рада модерировать ожесточенную дискуссию юных знатоков экологических вызовов человечества: сказать, что читатели этой библиотеки хорошо разбираются в проблеме загрязнения планеты твердыми бытовыми отходами - это вообще ничего не сказать! А сказать, что сам фестиваль - магический, трогательный, глубоко поэтический, теплый, человечный и насыщенный - это тоже, в конце концов, почти ничего не сказать", – делится впечатлениями автор книги Галина Ткачук.

  "Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакиБукс, и ее автор Галина Ткачук начали тур по украинским городам
"Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакиБукс, и ее автор Галина Ткачук начали тур по украинским городам

Впереди у "Книжки про сміття" вместе с Видавництвом Старого Лева знакомство с читателями еще в трех городах Украины. А уже очень скоро благодаря проекту ЛакіБукс эту книгу получат библиотеки Востока и Юга страны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Книжка про сміття" путешествует по Украине и поднимает экологические вопросы - Токарев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Президент спас от тюрьмы писательницу

Самое читаемое
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
10
 Просмотров: 81946
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 72479
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 63513
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 45617
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 43957
Культура
Президент спас от тюрьмы писательницу
Президент спас от тюрьмы писательницу
7
 Просмотров: 360
Леонардо Ди Каприо в шестой раз сыграет у знаменитого режиссера
Леонардо Ди Каприо в шестой раз сыграет у знаменитого режиссера Просмотров: 720
Портрет важного человека Украины и 23 беруши: рассказали о райдерах с юмором
Портрет важного человека Украины и 23 беруши: рассказали о райдерах с юмором
 Просмотров: 81
Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen
Фредди Меркьюри снова запел: в сети появился неизданный трек группы Queen Просмотров: 198
Не Монатиком единым: кто из украинских артистов может собрать "Олимпийский"
Не Монатиком единым: кто из украинских артистов может собрать "Олимпийский"
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
3
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
3
В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"
3
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
Голосов: 942
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua