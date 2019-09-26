Сергей Токарев: Lucky Labs и причины инвестировать в украинское IT

Сергей Токарев и Lucky Labs верят в то, что Киев может стать ключевым международным центром развития информационных технологий. Украина имеет для этого всё необходимое: мощные человеческие ресурсы, крупные IT-компании и заинтересованных инвесторов

"Украина может претендовать на роль международного IT-хаба. Мы на своем примере увидели, насколько здесь серьезный человеческий потенциал. Мы стараемся развить этот потенциал еще больше", - описывает бизнесмен Сергей Токарев Lucky Labs, компанию, которую создал с партнерами больше десятилетия назад.

Долгие годы мировым лидером IT-отрасли считались Соединенные Штаты Америки. Сегодня вектор развития информационных технологий меняется. С каждым годом все больше топовых продуктов приходит из Европы, утверждает Токарев. Особый интерес вызывают страны Восточной Европы, в частности, Украина, которая может претендовать на роль масштабного IT-хаба. Это мнение инвестор подкрепляет историей своего бизнеса.

Бизнесмен вошёл в сферу информационных технологий ещё в начале 2000-х. Изначально он работал с различными международными проектами, создавал стратегии развития и занимался маркетинговыми технологиями. В 2006-м году с партнерами основал аутсорсинговую IT-компанию Lucky Labs. За 13 лет работы компании удалось стать одной из крупнейших в Украине и выйти на международный уровень. В настоящее время ее представительства открыты на Кипре, Мальте, в Латвии и нескольких городах Украины. Самый крупный офис, насчитывающий более тысячи сотрудников, работает в Киеве.

Несколько лет назад Сергей Токарев в Lucky Labs переключился на благотворительные проекты и проекты корпоративной социальной ответственности. Параллельно бизнесмен инвестирует в перспективные IT-проекты по всему миру. В область его интересов входят маркетинговые технологии и потоковое видео. Параллельно он занимается поиском и развитием молодых стартапов. Этому виду деятельности способствуют образовательные проекты корпоративной социальной ответственности компании "Бизнес-инкубатор" и "ЛакіБукс".

"Бизнес-инкубатор открыл большое количество молодых талантов. Мы с удовольствием поддерживаем студентов с горящими глазами, которые готовы побороться за право воплотить в жизнь свои идеи, – говорит Сергей Токарев. – ЛакіБукс – тоже уникальный проект, в рамках которого издаются и бесплатно распространяются научно-популярные книги на украинском языке. Мы сотрудничаем с библиотеками, устраиваем интересные мероприятия. Всё это для того, чтобы наши дети легко и просто получали актуальную информацию о современном мире, а также умели применить свои знания на практике".

Сергей Токарев и Lucky Labs активно развивают отношения с коллегами из сферы информационных технологий Великобритании. В колонке для британского издания ITProPortal бизнесмен высказал мысль, что Англия и Украина могут построить крепкие партнерские отношения в сфере информационных технологий. Ведь в Украине мощный человеческий потенциал и хорошая школа STEM.

"Самое главное в сфере IT – люди. Именно человеческий мозг создает, развивает, управляет всем, что называется информационными технологиями, – отмечает Токарев. – Инвестиции должны вкладываться туда, где есть серьезный человеческий потенциал. Сегодня одним из таким мест является Украина".

Бизнесмен пророчит Киеву славу перспективного международного хаба в области информационных технологий. Он уверен, что этот момент может настать уже в ближайшее время.