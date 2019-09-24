Климатическая катастрофа в Украине и легендарная тюремная татуировка - Comic Con Ukraine-2019

Фото: Екатерина Лукьяшко

Фестиваль комикс культуры Comic Con Ukraine состоялся 21-22 сентября в Киеве на Арт-заводе "Платформа". В этом году его посетить 30 тыс. человек.

Gazeta.ua предлагает увидеть, как это было.

"Папа, он настоящий", - плачет девочка, 5 лет, у бутафорского черепа на стенде с комиксами. Мужчина вытирает рукавом глаза ребенку, говорит, что она выдумывает. "Я не придумываю. Он мне подмигнул "- отвечает она.

Автор: Екатерина Лукьяшко Comic Con Ukraine 2019

В этом году организаторы решили проводить командный конкурс косплея. У каждого коллектива костюмы с одной вселенной. Выходя на главную сцену фестиваля, участники разыгрывают небольшое театрализованное представление. В костюмах бродят и те, что в конкурсе не участвуют. Самый популярный образ - Дейенерис Таргариен с сериала "Игра престолов".

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Посреди фудкорта машет щупальцами девушка с фиолетовой краской на лице. Позирует для фотографа.

"У меня образ Зои из видеоигры "Монстер пром" о свиданиях с монстрами. Она - древнее божество, живущее на Земле, чтобы быть фанаткой кей-попа и аниме. Костюм делала сама, дороже всего стоит латекс, из которого клеила щупальца, - по 500 грн за банку. Ушло две ", - говорит 27-летняя Ельвирва, работает в ИТ-компании.

Автор: Екатерина Лукьяшко Comic Con Ukraine 2019

Совсем бюджетный вариант костюма - надеть бумажный пакет с дырками на голову. Им воспользовались сотни посетителей. Сверху на пакете 10-классницы Александры написано "фри харгс". Так предлагает людям обниматься.

"Они этого очень хотят, но часто стесняются. А когда лица не видно, решиться легче. За час уже обняла девять. Хочу побить свой прошлогодний рекорд - 254 человека", - говорит школьница.

Автор: Екатерина Лукьяшко Comic Con Ukraine 2019

У главной сцены скопились люди, ожидая появления звезды фестиваля - голливудского актера Кристофера Лойда, 80 лет. Он играл изобретателя машины времени в фильме "Назад в будущее".

"Моей любимой стала третья часть фильма. Очень интересно было работать в обстановке дикого Запада. Приходилось кататься на лошадях, работать с паровыми машинами. У моего героя появилась любовная линия, чего так не хватало. После окончания съемок я взял себе рубашку на память. Но она не нравится моей жене, поэтому держу ее в шкафу. Если бы я сам мог путешествовать во времени, то посмотрел бы на планету через 50 лет", - говорит Ллойд фанатам.

У платформы 9 и 3/4 из вселенной Гарри Поттера сидит бородатый мужчина в очках с картонным стаканчиком кофе. Всматривается в толпу.

"Дочь захотела сюда прийти. Ей 11. Одела костюм компьютерного героя - маленькой девочки, которая убивает чудовищ. Раньше я и сам играл в разные компьютерные игры, теперь на тебе. Ушла куда-то с подругами. Неспокойно, но отпускаю", - говорит Павел Паничев, 36-летний инженер.

Автор: Екатерина Лукьяшко Comic Con Ukraine 2019

Комикс "Хрущевка" предлагают купить с предоплатой. За 250 грн получаете сертификат, по которому вам пришлют новый выпуск, как только он будет готов. Над идеей работает 7 художников. Вместе учатся в Днепровском театрально-художественном колледже.

"На территории Украины произошла климатическая катастрофа, по сюжету. Зона охватывает Днипро, Киев, часть Донецка и Винницы. Тепер там постоянно происходят аномальные циклоны, которые люди не могут контролировать. Третий год они изолированы от внешнего мира. Тарас жил в Днипре всегда. Актер учился в театральном училище до бедствия. На форзаце комикса зафиксирован его дневник с мыслями. В одной из сцен повредил руку. Вылез наружу, чтобы найти провиант и медикаменты. Там знакомится с рыжим гуцлом-медиком и его сестрой. Приехали из Западной Украины учиться и жили в Днипре до начала событий. Все герои находятся в разных кастах, но должны помочь друг другу, чтобы вижитить", - говорит художник Мария Беднина, 18 лет.

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На улице 10-метровый стол накрыт белой скатертью и обставлен сотней различных чашек. По обе стороны стоят высокие стулья со спинками. На одном сидит девушка в костюме смерти. Держит в руках косу.

"Сфотографироваться просят мужчины и дети. Не отказываю. Женщины обходят. Одна даже перекрестила", - говорит.

Автор: Екатерина Лукьяшко Comic Con Ukraine 2019

34 человека выстроились в очередь, чтобы взять автограф и сфотографироваться с актером Дэнни Трехо. Такая возможность для каждого из этих людей стоила 800 грн. Трехо играл антогонистов в фильмах "Мачете", "Отчаянный", "Дети шпионов" и "От заката до рассвета".

"Я снимался в одном фильме, и по сценарию нужно было выбить дверь, взять в руки дробовик и ограбить банк. Так я и сделал - выбил дверь, ударил охранника и перезарядил дробовик. Здесь меня режиссер останавливает и спрашивает, где я всего этого научился. Тогда говорю: "Было у меня несколько американских банков", - вспоминает 75-летний актер. Шесть раз отбывал наказание в тюрьмах Калифорнии. Последний тюремный срок - пять лет. В конце выступления показывает свое легендарную тюремную татуировку на груди - женщина в сомбреро.

Большая розовая капля раздает наклейки с сердечком и надписью "Пяточкин". Полнометражний 3D мульфильм "23 образы Петрика Пяточкина" собираются выпустить в 2021 году по одноименной книге Натальи Гузеевой. Оригинальный мультфильм был снят в 1984-м студией "Киевнаучфильм".

Автор: Екатерина Лукьяшко Comic Con Ukraine 2019

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"Это будет новая история. В этот раз Петя сломал руку. Попал в больницу и очень разозлился на своих одноклассников. Решил стереть все их имена из письма, которое они написали. Каждому вспомнил его обиду. После дети исчезли из реального мира и оказались в Баронии. Правит ею злой Барон Примадонна. Теперь Пяточкину нужно узнать тайну барона, чтобы освободить одноклассников. Ему будет помогать Зиня. Это ребенок, который тоже на всех обиделся, поэтому ее превратили в резинку ", - говорит Мария Гамуля, 22 года, ассистент продюсера.

Автор: Екатерина Лукьяшко Comic Con Ukraine 2019

Рыжеволосый рыцарь Джак Велат приглашает двух ребят принять участие в квесте.

"От вас будет зависеть, кто в конце победит. По результатам напишут финал комикса, который сейчас в разработке. Пока идет противостояние двух фракций - темных и светлых грифонов. Должны выбрать, кого поддерживаете. Маленький отряд может сделать большой вклад", - говорит воин

"Чувак, это же как на выборах. По ходу, я знаю, кто победит", - смеется парень в белом халате, испачканым в ложную кровь.

Каждый год в последний четверг апреля празднуют Международный День девушек в информационно-коммуникационных технологиях (ІКТ). В этом году к конкурсу присоединилась Украина, презентовав комикс о приключениях 4 девушек, которые покажут, как это быть девочкой-STEM (образовательная программа для девушек).