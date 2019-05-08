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среда, 08 мая 2019 02:17

Киевский академический молодой театр стал национальным

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Киевский академический молодой театр стал национальным
Киевский академический молодой театр стал национальным. Фото: ТСН

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Киевскому академическому Молодому театру статуса национального.

Соответствующий указ №199/2019 глава государства подписал во вторник, сообщается на официальном сайте.

"С целью поддержки и развития украинского театрального искусства и учитывая весомый вклад театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический Молодой театр" в дело национального и культурного возрождения, постановляю: предоставить театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статуса национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр", - говорится в тексте документа.

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Киевский академический Молодой театр - театральный коллектив, работающий в Киеве с момента основания в 1979 году. С 1985 по сегодняшний день театр занимает особняк по улице Прорезной, дом 17, в котором в разные годы располагались доходный дом, офицерский клуб.

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