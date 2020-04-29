Кидрук посоветовал 5 самых интересных книг о космосе

В романе Питера Уоттса "Ложная слепота" науки, наверное, больше, чем в некоторых научно-популярных книгах - Макс Кидрук. Фото: facebook.com

5 самых интересных книг о космосе порекомендовал писатель Макс Кидрук.

О 4 научно-популярных работах и одном художественном произведении, пространство которых вышшло далеко за пределы нашей планеты, рассказал в видеоблоге "Книжная вечеринка" на странице Украинского института книги в Facebook.

"Великий замысел" Стивена Хокинга и Леонарда Млодинова

Самая известная книга Хокинга "Краткая история времени" была первой, которая в простой и лаконичной форме объединила знания об эволюции Вселенной, которые на тот момент получили различные группы ученых. Собрал всю известную тогда информацию вместе и структурировал. Но с момента выхода "Краткой истории времени" появилась куча других подобных работ, которые значительно больше ориентированы на неподготовленного читателя. Аннотация "Великого замысла" обещает нам историю Вселенной, "в контексте которой авторы опровергают традиционную теорию его появления, по-новому осмысливают теорию Большого взрыва". На самом деле здесь никакая теория возникновения Вселенной не опровергается. Книга скорее о квантовой физике и куче других интересных вещей, которые написаны очень популярно и подводят нас к идее мультивселенной. Авторы говорят о том, что наша Вселенная может быть не единственной. Ничего кардинального нового в этой идее нет, но книга небольшая, простая и интересная.

"Вселенная на ладони" Кристофа Гальфара

Книга рассказывает фактически обо всем том же, что и "Краткая история времени", но более основательно и разжевано. Здесь есть все, начиная от возникновения Вселенной. Что такое теория Большого взрыва и чем он был. Что мы знаем, не знаем и чего никогда не узнаем. Затем речь идет о последующих периодах в истории эволюции Вселенной. Описано, каким образом возникали первые галактики. У Гальфара некий хороший баланс между основательностью и сложностью и одновременно достаточно простыми объяснениями.

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"Большая картина. Постичь Вселенную" Шона Кэрролла

Это более новая книга, но более сложная. Здесь все то, о чем писали Хокинг и Гальфар - только еще более основательно. Не только о космосе. Так же начинается с зарождения и эволюции Вселенной. Но также затрагивает квантовую теорию, возникновение жизни и собственно ее эволюцию к более сложным формам. В одном из разделов объясняется, почему жизнь - если она где-то есть за пределами Земли - хотя и будет иметь другие формы, но почти наверняка будет фундаментально похожа на жизнь на нашей планете.

"История Земли" Роберта Гейзена

В основном книга об эволюции и разных эпохах в истории Земли. Как образовалась кора, континенты, ледники. Космоса касаются первые два раздела - очень крутые и важны. Собственно о рождении Земли и о том, как потом возник наш спутник Луна.

"Ложная слепота" Питера Уоттса

Единственное художественное произведение в топе, но в нем очень много науки. Наверное, больше, чем в некоторых научно-популярных книгах. Не такое уж простое чтиво. Это фантастическая история о встрече человеческой цивилизации с пришельцами, которых мы назвали шифраторами. Могут фиксировать движение наших глазных яблок и двигаться только тогда, когда человек ведет глазами. И таким образом попадать в слепые зоны и оставаться невидимыми для нас. В романе немало интересных научных идей. Мысли о том, каким образом связаны между собой интеллект и самоосознание, требует ли одно другого, что должно чему предшествовать.

"Книжные вечеринки" - это серия онлайн-бесед, в которых разные спикеры рассказывают о темах и жанрах в литературе. Институт книги запустил формат 30 марта. Трансляции проходят в 18:00 с понедельника по пятницу на странице учреждения в Facebook.