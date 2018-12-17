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понедельник, 17 декабря 2018 17:32

Католическое Рождество встретят колядой

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25 декабря во Львове с программой "На Рождество" выступят Назар Савко и группа Rockoko.

Этот проект является творческим тандемом. Это хорошая европейская музыкальная встреча с качественной струнной, танцевальной, инструментальной, современной музыкой, приправленная вкусными угощениями и неожиданностями.

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Концерт начнется в 19:00 в Центре Довженко.

Билеты можно приобрести в центральных кассах города, кассе центра и онлайн.

Благотворительный фонд "Страна добрых дел" начал акцию "Купи болезнь у ребенка". Выпустили лимитированную серию значков с изображением заболевания. Сейчас они уже доступны для заказа онлайн и вскоре появятся в модных заведениях и кафе Киева. Все деньги от продажи пойдут на лечение подопечных "Страны добрых дел".

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17
декабря

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