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среда, 05 июня 2019 15:19

Кара Делевинь и Орландо Блум снялись в мистическом сериале

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Кара Делевинь и Орландо Блум снялись в мистическом сериале
Актриса Кара Делевинь в сериале "Карнивал Роу". polygon.com

Опубликовали тизер сериала "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь. В вымышленном городе Брюги викторианской Англии люди живут рядом с мифическими существами. Имеют сложные отношения. Там происходит серия убийств. За расследование берется детектив Филострейт, которого сыграл Блум. Его любимая стала жертвой этих загадочных расправ. Делевинь играет фею Стоунмосс, которая помогает детективу. Она считает, что за убийствами стоит не мифическое существо. Кому-то выгодно развязать войну между темными созданиями и людьми. В качестве одного из продюсеров и сценаристов сериала выступил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо. Премьера запланирована на 30 августа.

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Английская модель и актриса Кара Делевинь всегда мечтала записать музыкальный альбом. Она с раннего детства поет, а с 13 лет играет на ударных. В фильме "Валериан и город тысячи планет" можно услышать песню I feel everything в исполнении Делевинь.

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05
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