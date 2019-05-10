Каннский кинофестиваль открывает фильмам путь в мир - глава Госкино Филипп Ильенко

Для самих кинематографистов участие в этом фестивале - это все равно что для футболиста выйти на поле в финальном матче Чемпионата мира по футболу. Фото: facebook.com

2 фильма представят Украину на 72-м Каннском международном кинофестивале. Пройдет 14-25 мая в городе Канны, Франция.

Лента "Домой" режиссера Наримана Алиева вошла в программу "Особый взгляд", а картину "Анна" израильского постановщика Декеля Беренсона отобрали в программу короткометражных фильмов.

Gazeta.ua пообщалась с главой Госкино Филиппом Ильенко на пресс-конференции, посвященной участию Украины в Каннах.

Какие у вас ожидания от конкурса, от наградного аспекта Каннского кинофестиваля? Является ли он он определяющим?

- Нет, я считаю, что он не определяющий. Награды на фестивалях - и это касается не только Канн - это всегда очень субъективная оценка. Это же не спорт, где есть объективные показатели: кто лучше тренировался, то скорее пробежал. Это всегда вопрос вкуса конкретных членов жюри.

В таких престижных фестивалях, как Каннский, важно само участие. Важно то, что это увидит аудитория - критики, другие кинематографисты. Фильм попадет в фокус. Это открывает дальнейший путь для дистрибуции во всем мире. Каннские ленты покупают уже только потому, что они были в Каннах.

А для самих кинематографистов участие в этом фестивале - это все равно что для футболиста выйти на поле в финальном матче Чемпионата мира по футболу. Просто сыграть. Даже если твоя команда проиграла - это значит, что она вторая в мире. Конечно, когда есть и награда, это всегда еще более круто. Но ее отсутствие не означает поражения - как это часто принято в Украине воспринимать.

Фильмы "Домой" и "Анна", которые в этом году представляют Украину в Каннах - что они должны сказать европейскому зрителю?

- Я еще не смотрел фильм "Анна", не имел возможности. А ленту "Домой" уже видел, еще на этапе финального монтажа. Она тогда не была окончательно завершена, но уже можно было составить впечатление.

Канны всегда выбирают не просто фильмы, которые являются определенным художественным высказыванием. Они пытаются учитывать актуальность, в частности социально-политическую. Очевидно, что в работе Наримана Алиева она есть. Это фильм на крымскотатарском языке о личной драме, которая происходит вследствие аннексии Крыма и войны на Донбассе. Главные герои непосредственно связаны с последствиями этих событий. В картине показана вся глубина драматизма и трагичности ситуации и люди, попавшие в эти обстоятельства. Стали, с одной стороны, заложниками, а с другой - являются проактивными, пытаются действовать.

Но "Домой" не только об этом. Также это история отношений сына и отца. История взросления молодого человека, который превращается из юноши в мужчину. Познает себя. Теряет и снова находит ориентиры, связанные с поиском и выбором между современным модерновым миром и традиционными ценностями. Должны ли они обязательно быть противопоставлены, или все-таки возможно их органичное сочетание? Лента задевает за живое, потому что все эти процессы происходили так или иначе в жизни каждого человека. Нариман, будучи молодым человеком, смог очень глубоко раскрыть все эти сложные темы. А это часто не удается даже людям, которые имеют значительно больший жизненный опыт.

"Домой" - это не дидактическая история. Аннексия Крыма и война на Донбассе - органичные части сюжета. Это кино о взаимоотношениях, выборе дальнейшей жизни, о будущем.

Известно ли что-то о прокате в Украине?

- По словам продюсера Владимира Яценко, они планируют подавать фильм на рассмотрение Оскаровского комитета. Это означает, что по крайней мере технический прокат должен состояться до конца сентября (Согласно условиям премии "Оскар", лента должна быть в прокате в стране, от которой подается заявка, не менее 7 дней подряд хотя бы в одном кинотеатре. - Gazeta.ua). Очевидно, что премьера будет где-то в ближайшее время. Возможно, на Одесском кинофестивале. Возможно, в начале осени.

Чтобы украинские зрители посмотрели "Домой" - не менее важно, чем европейские? Одно дело - миру показываем, а другое - самим себе.

- Мы четко должны разделять, что есть кино мейнстримное, рассчитанное на широкую зрительскую аудиторию и кассу. Например, "Безумная свадьба" или "Я, ты, он, она". А есть фильмы, рассчитанные на фестивальный успех. И в сегодняшних реалиях соединить это в Украине, мне кажется, пока невозможно.

"Домой", думаю, будет иметь кассовые показатели, близкие к тем, что продемонстрировал "Донбасс" Сергея Лозницы. Как для артхаусного фильма "Донбасс" собрал довольно большую кассу - более 3 млн грн. Это очень хороший показатель для фестивального кино в украинском прокате. Думаю, что фильм Наримана ожидает где-то такая же конъюнктура рынка. Это просто реалии. Такое есть количество людей, которые готовы смотреть серьезное, сложное кино.

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Программа украинских мероприятий в рамках Каннского кинофестиваля выглядит так: 16 мая - украинский прием, который пройдет при поддержке Посольства Украины во Франции; 17 мая - бизнес-ланч Meet Ukrainian Producers, который проводится четвертый год подряд Фондом Игоря Янковского совместно с Госкино; 22 мая - мировая премьера фильма "Домой"; 23 мая - мировая премьера фильма "Анна".