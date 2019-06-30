Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль

Фото: womo.ua

Театр на Подоле закрыл 32-й театральный сезон спектаклем "Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой". Ее показала Канадская театральная компания Theaturtle.

Это история из жизни художницы еврейского происхождения Шарлотты Саломон, которая жила в Берлине во времена нацистского режима. Спектакль построен по ее картинам.

Художница Шарлотта Саломон прожила 26 лет. Погибла в газовой камере Аушвица, куда попала с ребенком в утробе. Передала картины врачу со словами: "Позаботься об этом, это моя жизнь".

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Шарлотта создала около 800 рисунков. Все они - объединены общим сюжетом и являются, по сути, ее автобиографией. Шарлотта предоставляла к своим рисункам рекомендации по музыкальному сопровождению и назвала произведения "Жизнь? Или театр?".

Автор: city-adm.lviv.ua В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами

На ее стиль повлияли события, происходящие в Германии в 1930-х годах. Свои представления о мире она ассоциировала с цветами. Любовь, отчаяние, гнев, страх смерти – все цвета в финале объединились в черный. Темным фоном было закончено спектакль. Ее мать умерла, отец был арестован. Шарлотта узнает семейные тайны: мать и баба покончили с собой, дед имел наклоны к инцесту. Но в жизни Шарлотты появилась женщина, которая стала ей самым близким человеком – ее мачеха, прима Берлинской оперы, Паулинка Бимбам.

Спектакль сделан в жанре зингшпиль (вид музыкального спектакля, в котором сочетается пение и диалоги. - gazeta.ua). Актеры после своих слов садились на стулья на сцене и ждали дальнейшего выхода.

Автор: kievvlast.com.ua В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами

В спектакле звучит музыка Вагнера, Бизе, джазовые композиции, стилевые направления 1920-30-х годов. Музыка передает атмосферу тогдашней Европы. Люди в Германии, Франции, Италии жили так, словно вокруг них не льется кровь, не происходит аннексия территорий, нет репрессий и войны. Семья Канн-Бимбам -это символ тогдашней Европы. Она страдает от гитлеровского нацизма и сотрудничает с ним ради призрачного спасения и покоя.

Актерам аккомпанировал квартет музыкантов, которые иногда тоже становились участниками постановки. Некоторые актеры играли по несколько ролей, заявляя в начале выступления, кого именно воплощают.

Автор: city-adm.lviv.ua В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами

Над постановкой работала международная команда. Алон Нашман, художественный руководитель Theaturtle, написал либретто. Чешский композитор Алекс Брезина создал и адаптировал музыку для спектакля. Режиссером-сценографом выступила Памела Говард — офицер ордена Британской империи.

В "Шарлотте" сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов, с опытом в опере, инди-музыке, кабаре и театре.

Спектакль идет на английском языке, с украинскими субтитрами.

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Состоялся при поддержке: правительства Канады, Канадского совета искусств, Совета искусств Онтарио, Совета искусств Торонто, Канадской сценической компании, Театра Тарагон, Фестиваля Люминато, Наталии Делиевой, Первого благотворительного театрального фонда, Ассоциации женщин Украины "Дия", Киевского Академического драматического Театра на Подоле, телеканала "Эспрессо".

В Ивано-Франковске представили проект от благотворительного объединения "Творческая крыивка" под названием "Театральная резиденция для бойцов". Реализовывают в сотрудничестве с Ивано-Франковским национальным академическим театром им. И. Франко. Объединение шестой год организовывает проекты для поддержки участников боевых действий и семей погибших. Помогают бойцам открыть новые возможности реализации через одно из четырех искусств: театр, литературу, кино, живопись.