 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 774
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1152
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3097
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1809
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1458
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24516
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6939
Фото
Все фото
5
7
6
7
8
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Назарий Яремчук &quot;поймал&quot; рак после Чернобыля
Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля
Знаменитая &quot;Червона рута&quot; была посвящена девушке из Коломыи
Знаменитая "Червона рута" была посвящена девушке из Коломыи
10 лет без Майкла Джексона
10 лет без Майкла Джексона
Отказался от рисования ради музыки: показали рисунки Владимира Ивасюка
Отказался от рисования ради музыки: показали рисунки Владимира Ивасюка
Видео
Все видео
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 324
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1458
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1395
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 720
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 12:26

Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
5

  Комментировать

В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами
Фото: womo.ua
В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами
В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами
В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами
В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами

Театр на Подоле закрыл 32-й театральный сезон спектаклем "Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой". Ее показала Канадская театральная компания Theaturtle.

Это история из жизни художницы еврейского происхождения Шарлотты Саломон, которая жила в Берлине во времена нацистского режима. Спектакль построен по ее картинам.

Художница Шарлотта Саломон прожила 26 лет. Погибла в газовой камере Аушвица, куда попала с ребенком в утробе. Передала картины врачу со словами: "Позаботься об этом, это моя жизнь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышла антология самой популярной любовной прозы 1920-х годов

Шарлотта создала около 800 рисунков. Все они - объединены общим сюжетом и являются, по сути, ее автобиографией. Шарлотта предоставляла к своим рисункам рекомендации по музыкальному сопровождению и назвала произведения "Жизнь? Или театр?".

Автор: city-adm.lviv.ua
  В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами
В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами

На ее стиль повлияли события, происходящие в Германии в 1930-х годах. Свои представления о мире она ассоциировала с цветами. Любовь, отчаяние, гнев, страх смерти – все цвета в финале объединились в черный. Темным фоном было закончено спектакль. Ее мать умерла, отец был арестован. Шарлотта узнает семейные тайны: мать и баба покончили с собой, дед имел наклоны к инцесту. Но в жизни Шарлотты появилась женщина, которая стала ей самым близким человеком – ее мачеха, прима Берлинской оперы, Паулинка Бимбам.

Спектакль сделан в жанре зингшпиль (вид музыкального спектакля, в котором сочетается пение и диалоги. - gazeta.ua). Актеры после своих слов садились на стулья на сцене и ждали дальнейшего выхода.

Автор: kievvlast.com.ua
  В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами
В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами

В спектакле звучит музыка Вагнера, Бизе, джазовые композиции, стилевые направления 1920-30-х годов. Музыка передает атмосферу тогдашней Европы. Люди в Германии, Франции, Италии жили так, словно вокруг них не льется кровь, не происходит аннексия территорий, нет репрессий и войны. Семья Канн-Бимбам -это символ тогдашней Европы. Она страдает от гитлеровского нацизма и сотрудничает с ним ради призрачного спасения и покоя.

Актерам аккомпанировал квартет музыкантов, которые иногда тоже становились участниками постановки. Некоторые актеры играли по несколько ролей, заявляя в начале выступления, кого именно воплощают.

Автор: city-adm.lviv.ua
  В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами
В спектакле «Шарлотта: трехцветный спектакль с музыкой» сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов. Постановка идет на английском языке, с украинскими субтитрами

Над постановкой работала международная команда. Алон Нашман, художественный руководитель Theaturtle, написал либретто. Чешский композитор Алекс Брезина создал и адаптировал музыку для спектакля. Режиссером-сценографом выступила Памела Говард — офицер ордена Британской империи.

В "Шарлотте" сыграли 11 актеров, певцов, музыкантов, с опытом в опере, инди-музыке, кабаре и театре.

Спектакль идет на английском языке, с украинскими субтитрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экранизируют повесть Кузьмы Скрябина "Я,"Победа" и Берлин"

Состоялся при поддержке: правительства Канады, Канадского совета искусств, Совета искусств Онтарио, Совета искусств Торонто, Канадской сценической компании, Театра Тарагон, Фестиваля Люминато, Наталии Делиевой, Первого благотворительного театрального фонда, Ассоциации женщин Украины "Дия", Киевского Академического драматического Театра на Подоле, телеканала "Эспрессо".

В Ивано-Франковске представили проект от благотворительного объединения "Творческая крыивка" под названием "Театральная резиденция для бойцов". Реализовывают в сотрудничестве с Ивано-Франковским национальным академическим театром им. И. Франко. Объединение шестой год организовывает проекты для поддержки участников боевых действий и семей погибших. Помогают бойцам открыть новые возможности реализации через одно из четырех искусств: театр, литературу, кино, живопись.

Автор: Татьяна ЖУРАВЛЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 23590
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 18027
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 13195
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 12114
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога
 Просмотров: 9405
Культура
Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля
Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля
7
 Просмотров: 2349
Вышла антология самой популярной любовной прозы 1920-х годов
Вышла антология самой популярной любовной прозы 1920-х годов
 Просмотров: 135
Хочу, чтобы люди cчитали наши альбомы самыми важными в десятилетии — Мэттью Хили
Хочу, чтобы люди cчитали наши альбомы самыми важными в десятилетии — Мэттью Хили Просмотров: 117
Лидер Radiohead презентовал альбом, фильм и книгу
Лидер Radiohead презентовал альбом, фильм и книгу Просмотров: 54
Korn посвятили альбом числу 13
Korn посвятили альбом числу 13 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
10
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
4
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
3
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
Голосов: 965
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua