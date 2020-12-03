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пятница, 04 декабря 2020 00:45

Камбербэтч сыграл кошачьего художника с шизофренией

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Камбербэтч сыграл кошачьего художника с шизофренией
В ленте "Электрическая жизнь Луиса Уэйна" Бенедикт Камбербэтч воплотил художника, который рисовал кошек, похожих на людей. Клер Фой сыграла его жену. Фото: Digital Spy

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграл художника Луиса Уэйна. Известный картинами антропоморфных кошек, которые до сих пор обсуждают историки и психиатры. Об этом сообщает Digital Spy.

Фильм будет сосредоточен на уникальном взгляде на жизнь художника и его отношениях с женой Эмили Ричардсон. Ее воплотила Клер Фой, известная исполнением роли королевы Великобритании в сериале "Корона".

"Номинант на премию "Оскар" Бенедикт Камбербэтч играет художника Луиса Уэйна в чрезвычайно правдивой истории гениального человека, вдохновленного его любовью к миру и любовью всей его жизни Эмили, роль которой исполнила номинант BAFTA Клер Фой", - говорится в синопсисе.

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Также снялись Тоби Джонс, Асим Чаудри и Джулиан Барратт.

Съемки начались в Лондоне в августе 2020-го. Предполагается, что премьера состоится в конце 2021-го, перед сезоном наград. Лента будет называться "Электрическая жизнь Луиса Уэйна".

Британский художник Луис Уэйн иллюстрировал детские книги и изображал английскую сельскую жизнь. Преимущественно рисовал котов. Сначала натуралистических, затем похожих на людей. Ходили на двух лапах, в одежде и имели человеческую мимику.

"Я беру свой блокнот в ресторан или в любое другое оживленное место и просто рисую посетителей в их обычных позах как кошек, наделяя их как можно более человеческими чертами. Это дает моим работам двойственную природу, и я считаю их своими лучшими шутками", - говорил художник.

Последние годы жизни страдал шизофренией, видел галлюцинации.

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