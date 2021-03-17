Камбербэтч сыграет фокусника на Второй мировой

Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в драме "Военный маг". Речь пойдет про иллюзиониста на Второй мировой, который развлекал военных фокусами и помогал с камуфляжем. Фото: Britannica

Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в драме "Военный маг".

Фокусник Джаспер Маскелайн присоединился к британской армии, чтобы помочь с камуфляжем важных объектов. Развлекал военных фокусами и параллельно писал мемуары. Для победы над нацистами объединился с разведчицей и международной "магической бандой" из Африки, Европы и Ближнего Востока, по сюжету.

Будут снимать по книге Дэвида Фишера. Историки говорят, что в реальности подразделения "магической банды" никогда не существовало. Режиссером станет Колин Треворроу, известный по "Миру Юрского периода". Сценарий создаст Николас Мариани.

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Ранее Камбербэтч играл волшебника во вселенной кинокомиксов Marvel - Доктора Стрэнджа. Вторая часть должна выйти в 2022 году. Будет называться "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия". Также играл в военной драме о Первой мировой "1917", которая получила "Оскар". Фильм снял английский режиссер Сэм Мендес, обладатель "Оскара" за дебютную картину "Красота по-американски" 1999-го.

18 марта в украинский прокат выходит триллер с Бенедиктом Камбербэтчем "Код: Железная кора". Шпион Ґревилл Винн и его российский информатор пытаются положить конец Карибскому кризису во время Холодной войны, по сюжету.