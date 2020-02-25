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вторник, 25 февраля 2020 16:24

Какой город выбрали Большой культурной столицей Украины в 2020 году

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Какой город выбрали Большой культурной столицей Украины в 2020 году
Для победы Мариуполю нужно было пройти два этапа - технический отбор и экспертный. Фото: depo.ua

Большой культурной столицей Украины в 2020 году на всеукраинском конкурсе признали Мариуполь Донецкой области.

Мариуполь опередил в соревновании Львов, Киев, Винницу, Полтаву и Днепр, рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин, передает MRPL.CITY.

Финальные результаты культурного соревнования опубликуют в ближайшее время, но конкурсная таблица свидетельствует о победе Мариуполя.

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Организатор конкурса - Украинский культурный фонд - государственная организация, направленная на поддержку культурных инициатив в различных регионах нашей страны.

"В этом году фонд впервые объявил две новые номинации: "Большая культурная столица" и "Малая культурная столица Украины". В номинации "Большая столица" соревновались города с населением более 100 тысяч человек - Мариуполь также был в их числе", - пояснил Кочурин .

По его словам, для участия в конкурсе городу необходимо было выложить свой план ближайших мероприятий и событий, которые могли бы привлечь туристов в Мариуполь и Украину.

"Мы предложили свою идею, в основе которой была концепция "Диалог на языке искусства". Исходя из нее, мы предоставили свой перечень событий, который планируем на 2020 год", - отметил Кочурин.

Для победы Мариуполю нужно было пройти два этапа - технический отбор и экспертный, который является финальным. Из 500 возможных баллов город набрал 448, что является наибольшим показателем в конкурсе.

По замыслу городских властей, 2020 год в Мариуполе обещает стать ярким, насыщенным и богатым на фестивали и культурные мероприятия.

Долгое время южноитальянская Матера ассоциировалось с бедностью и забвением. Сейчас же культурная столица Европы-2019 удивляет старой историей и новыми идеями, а туристов приглашают в "совершенно уникальный" город

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