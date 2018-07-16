Какие украинские песни подходят для стриптиза

В сети составили подборку песен украинских исполнителей, под которые лучше исполнять стриптиз.
Опрос на эту тему запустила журналистка Елена Павлова в Facebook.
"Под какую украинскую песню можно танцевать стриптиз?" - поинтересовалась она.
Своими вариантами пользователи начали делиться в комментариях.
В список вошли следующие композиции:
"Пане полковнику мій синьоокий" - Раїса Кириченко
"Блюз еротичних думок" - Михайло Поплавський
"Зламані", "О, Боже мій" - "Димна суміш"
"Ні обіцянок, ні пробачень", "Тільки жінка" - Віктор Павлік
"Намалюй мені ніч" - Софія Ротару
"Дівчина з Коломиї", "Місячне сяйво твого тіла" "Роксоляна", "117-та стаття" - "Брати Гадюкіни"
"Піду втоплюся у річці глибокій" - Андрій Миколайчук
"Вовчиця" - Олег Винник
"Нема грошей" - "Пирятин"
"Балада бальконова" - "Млин"
"Сьюзі" - "Океан Ельзи"
"Роби любов" - группа [O]
"Завжди моя" - "Антитіла"
"Змія" - Vivienne Mort
"Все з початку", "Без тебе" - O.Torvald
"Make Up" - The Hardkiss
"Ті ві" - LюK
"Ти розбила моє серце, Каролін" - ВУЗВ
"Люба"- ADAM
"Шаленій" - Гайтана
"Поліна" - "Бумбокс"
"Fortepiano" - Христина Соловій
"Я піду в далекі гори" - автор Володимир Івасюк
"Горіла сосна, палала"
"Ніч така місячна"
"Гуцулка Ксеня"
"Червона троянда"
"Ой, верше мій, верше"
"Гуцулка кохана"
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