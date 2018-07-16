Какие украинские песни подходят для стриптиза

В рейтинг вошел и Михаил Поплавский. Фото: chesno.org

В сети составили подборку песен украинских исполнителей, под которые лучше исполнять стриптиз.

Опрос на эту тему запустила журналистка Елена Павлова в Facebook.

"Под какую украинскую песню можно танцевать стриптиз?" - поинтересовалась она.

Своими вариантами пользователи начали делиться в комментариях.

В список вошли следующие композиции:

"Пане полковнику мій синьоокий" - Раїса Кириченко

"Блюз еротичних думок" - Михайло Поплавський

"Зламані", "О, Боже мій" - "Димна суміш"

"Ні обіцянок, ні пробачень", "Тільки жінка" - Віктор Павлік

"Намалюй мені ніч" - Софія Ротару

"Дівчина з Коломиї", "Місячне сяйво твого тіла" "Роксоляна", "117-та стаття" - "Брати Гадюкіни"

"Піду втоплюся у річці глибокій" - Андрій Миколайчук

"Вовчиця" - Олег Винник

"Нема грошей" - "Пирятин"

"Балада бальконова" - "Млин"

"Сьюзі" - "Океан Ельзи"

"Роби любов" - группа [O]

"Завжди моя" - "Антитіла"

"Змія" - Vivienne Mort

"Все з початку", "Без тебе" - O.Torvald

"Make Up" - The Hardkiss

"Ті ві" - LюK

"Ти розбила моє серце, Каролін" - ВУЗВ

"Люба"- ADAM

"Шаленій" - Гайтана

"Поліна" - "Бумбокс"

"Fortepiano" - Христина Соловій

"Я піду в далекі гори" - автор Володимир Івасюк

"Горіла сосна, палала"

"Ніч така місячна"

"Гуцулка Ксеня"

"Червона троянда"

"Ой, верше мій, верше"

"Гуцулка кохана"

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