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понедельник, 16 июля 2018 21:46

Какие украинские песни подходят для стриптиза

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Какие украинские песни подходят для стриптиза
В рейтинг вошел и Михаил Поплавский. Фото: chesno.org

В сети составили подборку песен украинских исполнителей, под которые лучше исполнять стриптиз.

Опрос на эту тему запустила журналистка Елена Павлова в Facebook.

"Под какую украинскую песню можно танцевать стриптиз?" - поинтересовалась она.

Своими вариантами пользователи начали делиться в комментариях.

В список вошли следующие композиции:

"Пане полковнику мій синьоокий" - Раїса Кириченко
"Блюз еротичних думок" - Михайло Поплавський
"Зламані", "О, Боже мій" - "Димна суміш"
"Ні обіцянок, ні пробачень", "Тільки жінка" - Віктор Павлік
"Намалюй мені ніч" - Софія Ротару
"Дівчина з Коломиї", "Місячне сяйво твого тіла" "Роксоляна", "117-та стаття" - "Брати Гадюкіни"
"Піду втоплюся у річці глибокій" - Андрій Миколайчук
"Вовчиця" - Олег Винник
"Нема грошей" - "Пирятин"
"Балада бальконова" - "Млин"
"Сьюзі" - "Океан Ельзи"
"Роби любов" - группа [O]
"Завжди моя" - "Антитіла"
"Змія" - Vivienne Mort
"Все з початку", "Без тебе" - O.Torvald
"Make Up" - The Hardkiss
"Ті ві" - LюK
"Ти розбила моє серце, Каролін" - ВУЗВ
"Люба"- ADAM
"Шаленій" - Гайтана
"Поліна" - "Бумбокс"
"Fortepiano" - Христина Соловій
"Я піду в далекі гори" - автор Володимир Івасюк
"Горіла сосна, палала"
"Ніч така місячна"
"Гуцулка Ксеня"
"Червона троянда"
"Ой, верше мій, верше"
"Гуцулка кохана"

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Американское онлайн-издание Insider составило рейтинг лучших песен о любви всех времен. В список вошли композиции Мадонны, Майкла Джексона, Тейлор Свифт, Стиви Уандера, Элвиса Пресли, Шинейд О'Коннор, Бейонсе и других звезд.

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  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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