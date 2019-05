Как заработать музыканту расскажут эксперты индустрии

С 12 по 14 июля 2019 в Киеве состоится Music Conference Ukraine. Пройдет в рамках фестиваля Atlas Weekend.

На конференцию приедут зарубежные эксперты музыкальной индустрии. Расскажут, как музыканту продавать свое имя, контролировать онлайн-проявления и получить доход.

Венгр Дэвид Бали и представитель парижского офиса Believe Digital Любовь Кевхайян рассмотрят возможности стриминга для построения международной карьеры музыкантов. Агентство Eastaste расскажет о музыкальной лицензирования и как на нем зарабатывают миллионы.

"Мы приглашаем только тех гостей, которые заинтересованы в сотрудничестве с Украиной и нашими талантами. Никаких пустых разговоров, только самые свежие апдейты о том, чем сейчас живет музыкальный мир. И все это на одном из крупнейших фестивалей в Восточной Европе ", - говорят организаторы.

Посетители смогут представить креативную промо-кампанию своего будущего альбома перед международным жюри и выиграть денежный приз на его реализацию.

Организаторы рассмотрят тему, посвященную женщинам в музыке. К ней присоединятся журналистка британского IQ Magazine Анна Грейс, организатор нескольких венгерских фестивалей Наталья Осзко-Якаб и британка Кристина Остин с одного из крупнейших агентств мира United Talent Agency.

Посетители фестиваля Atlas Weekend смогут бесплатно побывать на конференции. Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНХ. Среди артистов уже заявлены Том Уокер, Drum&Bass проект Noisia, американцы Our Last Night и украинская группа The Hardkiss с фестивальной презентацией альбома "Залізна ластівка".