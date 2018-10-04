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воскресенье, 07 октября 2018 21:45

Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
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Американец Натан Савайя создает скульптуры из конструктора Lego.

Использует детскую развивающую игру как материал для арт-объектов с 2002-го.

Ранее работал юристом в Нью-Йорке, США. В 36 лет бросил работу. В 2007 году открыл первую выставку.

В скульптурах сочетает поп-арт и сюрреализм. Экспериментирует с цветом, движением, светом, перспективой.

На одну скульптуру тратит от нескольких тысяч до полумиллиона деталей и 1-2 года работы.

Сторонники Савайи готовы платить от $ 10 тыс. за скульптуру - около 280 тыс. грн.

Работы Натана Савайи из конструктора Lego экспонируют в музеях современного искусства.
Фото: boredpanda.com
Работы Натана Савайи из конструктора Lego экспонируют в музеях современного искусства.
Работы Натана Савайи из конструктора Lego экспонируют в музеях современного искусства.
Работы Натана Савайи из конструктора Lego экспонируют в музеях современного искусства.
Работы Натана Савайи из конструктора Lego экспонируют в музеях современного искусства.

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Французский скульптор и художник Реми Тассу работает в жанре кибертреш - достаточно новом явлении в современном искусстве. Кибертреш имеет несколько основных требований, и самое главное, оно предусматривает использование только вторичного сырья. Исходным материалом для творчества может быть что угодно, от телефонов до резисторов и деталей принтера.

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Дата
07
октября

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