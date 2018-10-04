Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство

Американец Натан Савайя создает скульптуры из конструктора Lego.

Использует детскую развивающую игру как материал для арт-объектов с 2002-го.

Ранее работал юристом в Нью-Йорке, США. В 36 лет бросил работу. В 2007 году открыл первую выставку.

В скульптурах сочетает поп-арт и сюрреализм. Экспериментирует с цветом, движением, светом, перспективой.

На одну скульптуру тратит от нескольких тысяч до полумиллиона деталей и 1-2 года работы.

Сторонники Савайи готовы платить от $ 10 тыс. за скульптуру - около 280 тыс. грн.

Фото: boredpanda.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Металлическое чудо: художники создают невероятные скульптуры из металлолома

Французский скульптор и художник Реми Тассу работает в жанре кибертреш - достаточно новом явлении в современном искусстве. Кибертреш имеет несколько основных требований, и самое главное, оно предусматривает использование только вторичного сырья. Исходным материалом для творчества может быть что угодно, от телефонов до резисторов и деталей принтера.