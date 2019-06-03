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понедельник, 03 июня 2019 21:45

К "Отряду самоубийц" может присоединиться Бенисио дель Торо

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К &quot;Отряду самоубийц&quot; может присоединиться Бенисио дель Торо
Актёр Бенисио дель Торо в супергеройском фильме "Стражи Галактики"

В картине супергеройской серии студии DC может сыграть испанец Бенисио дель Торо. По данным компании Forbes, актер ведет переговоры по поводу роли одного из злодеев фильма - "Генерала", врага "Бэтмена". Этот персонаж еще не появлялся в кино. Его появление запланировано в продолжении блокбастера режиссера Дэвида Эйра "Отряд самоубийц", вышедшего в 2016 году. Фантастическая картина рассказывала о самых опасных преступниках, которых объединили в одну группу для борьбы с ведьмой. "Отряд самоубийц 2" не будет возвращаться к сюжету прошлой ленты. Режиссерское кресло займет Джемс Ганн, автор серии "Стражи Галактики" студии Marvel, где одну из ролей играл дель Торо. Среди новых актеров уже заявлены Идрис Эльба, Даниэла Мелкиор, Давид Дастмалчан и рестлер Джон Сина. Из предыдущей картины к "Отряду самоубийц 2" присоеденились Марго Робби, Джай Кортни, Виола Дэвис и Юэль Киннаман. Мировая премьера состоится 4 июня 2021 года.

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В 2019 году американский супергеройский фильм "Мстители: Финал" собрал в прокате $ 2, 713 млрд. (72, 171 млрд. грн.) Попал в список самых кассовых лент всех времен на 2 позицию. 1 место с 2009 года занимает картина "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона, собравшая $ 2, 787 млрд.. - 74, 159 млрд. грн.

Автор: Артём КУРИХИН
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Дата
03
июня

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