Исторический боевик "Захар Беркут" вышел в прокат

Автор: planetakino.ua Американский актер Алекс МакНиколл исполняет одну из центральных ролей в историческом боевике "Захар Беркут". Играет карпатского охотника Максима, младшего сына старейшины села Тухля Захара Беркута

Исторический фильм "Захар Беркут" по мотивам повести Ивана Франко вышел в прокат 10 октября. Главную роль сыграл американский актер Роберт Патрик. Известный ролью андроида-убийцы Т-1000 в фантастической ленте "Терминатор 2: Судный день".

Действие происходит в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на пути. Небольшая община карпатских охотников из села Тухля под руководством старейшины Захара Беркута готовится остановить врага. Но Бурунда находит предателя среди местных. Ему открывает тайный проход в горах боярин Тугар Волк, который считает себя выше независимой общины тухольцев и хочет узурпировать власть над ними. Младший сын Захара Максим влюбляется в дочь Тугара Волка Мирославу. Она не соглашается с действиями отца и переходит на сторону тухольцев, по сюжету.

В фильме снялись актеры из Украины, Великобритании, Монголии, Казахстана. Режиссеры - Ахтем Сеитаблаев и американец Джон Винн. Снимали в Карпатских горах и под Киевом.

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"Сотрудничество с американскими партнерами - это шанс рассказать миру невероятную героическую историю Франко. Показать красоту украинских Карпат. Дать возможность больше узнать о нашей истории, традиции, культуре, быте. Услышать украинскую музыку, - говорит Ахтем Сеитаблаев. - В сценарии мы сохранили основные месседжи, заложенные классиком: идеи гражданского общества, единения, самоотверженности и честности".

Большая правда рождается тогда, когда есть очень много маленьких. Здесь нет правды существования людей

"Если зрителям перед премьерным смыслом наливают, то часть из них отреагирует определенным образом. Видимо, понимали, что без этого ленту смотреть вообще нельзя, - говорит актриса Радмила Щеголева. - Видела, женщина одна плакала. Но она много пила. Благодаря зеленому змею можно было дорисовать то, чего в картине не было.

В то, что происходит на экране, невозможно поверить. Где там режиссура? Диалоги, влюбленность главных героев, отношения сыновей Беркутов с матерью - во всем примитив. Алина Коваленко воплощает жену Ивана, старшего сына Захара Беркута. Ей надо пять минут стоять над мужем, когда тот умирает от отравленной стрелы. Но ей нечего играть. Никто не сказал, как сделать сцену. Все, кто не главные герои - просто как панорама. Режиссер должен драматургически продумать, чем наполняет жизнь своей ленты. Большая правда рождается тогда, когда есть очень много маленьких. Здесь нет правды существования людей. Я вышла из кинотеатра и не знаю, чем они жили.

Фильм спасала музыка. Им приходилось бесконечно ее крутить, потому что за ней ничего не было".

Не так часто бывают картины со столь вялым действием, таким бессмысленным сюжетом и неживыми, пресными характерами

"Это кино как компьютерная игра. Только ты не можешь принять участие, а просто смотришь, - говорит кинокритик Александр Гусев. - В течение всего фильма ни одной эмоции и правдивого кадра. Все мертвое, обездушенное, отфотошопленное. Абсолютно компьютерные пейзажи. Карпат здесь почти нет. Снимали на зеленом экране в павильонах киностудии.

Это одна из самых скучных лент, что я видел в своей жизни. Не так часто бывают картины со столь вялым действием, таким бессмысленным сюжетом и неживыми, пресными характерами. Никому из героев не сопереживаешь.

В повести Франко был эмоциональный посыл и попытка прийти к какой-то идентификации, к национальным корням - поиск идентичности, уникальности. Здесь никакой нет - только поиск универсальности. Попытка обратиться к международной аудитории поклонников экзотического псевдоисторического фэнтези на восточные мотивы. Но при этом ни крупицы оригинальности. Как плохая копия "300 спартанцев". Нет ничего специфического - ни восточноевропейского, ни тем более украинского. Упоминается лишь какой-то князь Данило. Учитывая время действия, предполагаешь, что это, наверное, тот самый Данило Галицкий. И монголы более-менее узнаваемы.

"Захар Беркут" - это такой продукт на экспорт. Его возможный рынок сбыта за рубежом - даже не в кинопрокате, а на каком-то телевидении десятого ряда, где просто нужен маловыразительный поток контента".

Бюджет "Захара Беркута" составляет 113 млн грн.

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Фильм "Захар Беркут" снимали на английском языке. Дублировали на украинский для отечественного проката. Саундтреком стала песня "Перевал" группы "Океан Эльзы".